Len pár dní po pohrebe Gotta: O dedičstvo sa hlási najstaršia dcéra... Vyrovnanie nestačilo, v hre sú milióny!

PRAHA - A je to tu! Smútok z poslednej rozlúčky s Karlom Gottom (†80) ešte nevyprchal a už sa objavujú prvé náznaky boja o dedičstvo. O to sa údajne prihlásila spevákova najstaršia dcéra Dominika (46), ktorá si na pomoc volá právnika.

Skôr, než sa legendárny spevák pobral na druhý svet, dal si záležať na tom, aby sa nielen rozlúčil so svojimi blízkymi, ale aj rozhodol, ako po jeho smrti naložiť s jeho majetkom. Prevažnú časť zanechal manželke Ivane Gottovej (43) a nejakú časť prepísal i na svoju svokru.

Rozprávkové dedičstvo po Gottovi (†80): TOTO zanechal rodine!

Pred niekoľkými rokmi sa pritom finančne vyrovnal aj so svojou najstaršou dcérou Dominikou. Dohoda, ktorej detaily ani jeden z nich nezverejnil, mala Dominiku zabezpečiť a podľa dostupných informácií mal ňou akýkoľvek ďalší nárok na dedičstvo zaniknúť. Napokon, potvrdzujú to aj nedávne slová Dominikinho manžela, fínskeho hudobníka Tima Tolkkiho.

Dominika Gottová na pohreb svojho otca Karla Gotta prišla bez manžela. Zdroj: Vlado Benko Jr. ​

Ten sa rozrozprával pre portál TN.cz a nedával si servítku pred ústa. „Tých 100-tisíc eur, ktoré dostala, sú vtip. Potrebuje dostať viac. Ja s tým nič nemám, len ju podporujem, aby išla do tohto súdu,” vyjadril sa v telefonickom rozhovore. Hudobník prezradil, že Dominika bude požadovať dva milióny eur, alebo vilu na Bertramke, ktorá má ešte väčšiu hodnotu.

V hre o dedičstvo by mala byť aj vila na Bertramke. Zdroj: Topky.sk

Tvrdí, že jeho manželka bola k podpisu predchádzajúcej dohody dotlačená a na boj o dedičstvo si chcú "najať" vlastného právnika. Toho si však nemôžu dovoliť, a tak dúfajú, že ich prípad vezme niekto "pro bono", teda bez nároku na honorár.

K celej veci sa však vyjadril iba Tolkki, o ktorom je známe, že má pretrvávajúce finančné problémy a kvôli maniodepresívnej poruche, ktorou trpí, je už dlhší čas nezamestnaný. Gottova najstaršia dcéra ho práve kvôli tomu už pred niekoľkými rokmi opustila, no neskôr, keď sa jeho stav zlepšil, sa vrátila a momentálne opäť žijú spolu vo Fínsku. Podľa najnovších informácií však majú manželia medzi sebou veľké problémy a Dominika opäť uvažuje nad odchodom do rodnej krajiny.

V manželstve Dominiky Gottovej a Tima Tolkkiho ho údajne poriadne škrípe. Zdroj: Facebook T.T.

Či sa teda naozaj chystá pustiť so zvyškom rodiny do boja o dedičstvo, alebo ide len o výmysel zo strany jej manžela, ktorý by rád vyriešil finančné problémy, vedia zrejme len oni dvaja.