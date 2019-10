Vážne problémy Gottovej dcéry: Účasť na pohrebe otca ohrozená!?

Spevákova dcéra sa momentálne nachádza vo Fínsku, kde žije spoločne so svojím manželom, hudobníkom Timom Tolkkim (53). Teraz ju však čaká smutná cesta do rodnej krajiny. Cez víkend sa totiž Česko bude s Karlom Gottom lúčiť a pripravený je veľkolepý pohreb. Dominika sa však potýka s problémami spojenými práve s cestou. Do vrecka má totiž v poslednom čase poriadne hlboko.

Scenár poslednej rozlúčky s Gottom: Zádušná omša s kardinálom, štátny smútok... Bílá mu splní posledné želanie!

Dominika sa všemožne snažila zohnať peniaze, za ktoré by si kúpila letenku a mohla tak dať otcovi posledné zbohom osobne. Kvôli problémom s alkoholom a závislosti na liekoch je však už dlhší čas nezamestnaná. Problém pre ňu predstavuje aj približne 200 Eur, čo je suma za letenku do Prahy. „To sa proste stane, riešim to a verím, že počas víkendu sa zadarí dať financie dokopy a letenku zoženiem,” vyjadrila sa pre český Blesk ešte minulý týždeň.

Dominika Gottová žije s manželom Timom Tolkkim vo Fínsku. Zdroj: Facebook T.T.

Práve Gott v poslednej dobe predstavoval pre dcéru finančnú pomoc. V lete sponzoroval cestu svojej dcéry a jej manžela do Prahy a zabezpečil im aj ubytovanie v jednom z hotelov. Dominiku sa tiež rozhodol podporiť v boji proti alkoholu. Liečenie, na ktoré mala po dohode s otcom nastúpiť, však odsunula už dvakrát.

Karel Gott sa s dcérou videl v lete pri príležitosti jeho narodenín. Zdroj: Facebook

Finančné prostriedky sa jej nakoniec podarilo zohnať. Dominika sa teda pripojí ku zvyšku maestrovej rodiny, aby ho v sobotu spoločne odprevadili na večnosť. „Priletím pred pohrebom, cestu mám zaistenú, vrátane ubytovania,” potvrdila blondínka pre české Aha! Odkiaľ nakoniec peniaze získala, známe nie je.