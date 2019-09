Sympatický slovenský herec v otvorenej spovedi: Hlavná postava? Skočíte do toho bazéna a plávate!

„Keď hráte niektorú z hlavných úloh, ste totiž väčšinu času na javisku, málokedy z neho zleziete a aj keď je to zo začiatku veľmi náročné, keď idete celú tú líniu toho príbehu, strašne rýchlo vám to zbehne. Skočíte do toho bazéna a plávate, vychutnávate si každý jeden záber a nemáte čas myslieť na iné veci. Keď hráte menšiu postavu, hodinu čakáte na svoj výstup, ktorý sa vám nemusí vždy až tak podariť a potom je vám ľúto, že to nevyšlo. Zato, keď stvárňujete hlavnú úlohu a niečo vám nevyjde, ako ste chceli, stále to ešte môžete napraviť na iných miestach,“ povedal v rozhovore interpret, ktorý má za sebou čerstvú premiéru muzikálu Bedári v Divadle Nová scéna.

V novinke v réžii Marie Zamora stvárňuje študenta Mariusa. „Bolo to celé veľmi náročné z hľadiska prípravy. Treba mať totiž nielen naučený text, vedieť ho odpredu odzadu na 150 percent, ale musíte byť pripravený aj fyzicky, musíte byť fit, zdravý, mať pokojnú myseľ, byť hlasovo v poriadku a musíte si dávať pozor aj na to, čo robíte v súkromí, či ponocujete, aby ste boli na druhý deň fit. Je to veľká obeta, no asi to mám rád,“ zhodnotil mladý herec.

Marie Zamora priniesla podľa jeho slov do bratislavského divadla svetový rozmer. „Je neuveriteľne profesionálna, na každú skúšku sme museli byť absolútne pripravení - samozrejme, o to sa usilujeme vždy, ale v tomto prípade stačilo, že ste hrali trošku ležérnejšie alebo menej a Marie to hneď videla a vymieňala ľudí. Chvíľkami som mal pocit, že keď budem mať na skúške zle parochňu, nehrám premiéru... Marie je veľká detailistka, trvá si na svojich veciach, je naozaj prísna, ale vie aj pochváliť. Vie veľmi dobre oceniť výkon a motivovať, to sa mi páčilo. A aj tá neuveriteľne prísna, niekedy až nepríjemná atmosféra, ktorú vie nastoliť, mala svoj účinok, pretože sme všetci šli na 150 percent,“ poznamenal Makranský.

Náročné skúšky

Sám muzikálom počas skúšobných dní doslova žil. „Pred premiérou som mal pocit, akoby sme to skúšali už 16 rokov... Venovali sme sa tej látke naozaj precízne, prípravy na muzikál začali už vo februári a intenzívne sme na ňom pracovali od júna. Osobne mám rád tie levely učenia sa, keď si najprv ten text čítate, potom nad ním uvažujete, potom si ho hovoríte, potom spievate a zasa čítate a omieľate si to dookola, až si to začnete spájať s konaním na javisku a ono sa to potom na vás tak nejako lepí a máte to ‘tam‘ až do derniéry... A neskúšate si to len v divadle, doslova tým žijete, stále vám to ide v hlave, v trolejbuse, v aute, pred spaním, ide to samé, aj sa vám o tom sníva... Je to také zvláštne, no asi to k tomu patrí,“ usúdil herec, podľa ktorého je Marius na spev a rytmiku celkom náročný.

„Musíte byť na tom javisku veľmi sústredený a absolútne pripravený, nesmiete zmeškať žiadny nástup, sprevádza vás totiž veľký živý orchester. Je to naozaj výzva. Zvyknem preto chodiť do divadla dve hodiny pred každou generálkou a všetko si ešte prechádzam, upokojujem sa a dostávam sa do postavy,“ priblížil Makranský.

Je to pravdivý chalan

Marius je mu inak podľa vlastných slov povahovo blízky. „Bol mi blízky už dávno, keď som videl film a muzikál a neskôr, keď som čítal scenár, tiež. Je to pravdivý chalan, ktorý verí v život a v spravodlivosť a má rád svojich priateľov, vie sa úplne oddať a spadnúť do čistej lásky, proste paráda... A užívam si aj ten kostým. Štylizovali ma do prvej polovice 19. storočia - copík, bokombrady, krásny frak, košieľka, mašlička, knihy, vystretý, sebavedomý chalan. Ten kostým mi dodáva sebadôveru a cítim sa v ňom veľmi dobre, je krásny,“ uzavrel sympatický herec.