FOTO Pôrod Ostrihoňovej na súkromnej klinike: Dorazil Sajfa so švagrinou... »Záhadný«​ darček mamičke!

Zo Sajfu a Veroniky sú už rodičia: Narodila sa im dcérka... Aha, aké meno dostala!

Matej Sajfa Cifra je už niekoľko hodín tým najpyšnejším mužom na svete. Jeho manželka Veronika Cifrová Ostrihoňová mu totiž na svet priviedla malú princeznú, ktorú šťastní rodičia pomenovali Sára. „SOM OTEC. A práve som zistil, že môj život sa mi len začal. Vitaj, Sára a zober si od nás len to najlepšie! Od maminy si zober úplne všetko a odo mňa si povyberaj,“ napísal na Instagram k fotke dcérky moderátor.

Zo Sajfu je už otec: Pochválil sa FOTKOU dcérky!

Markizáčka rodila na súkromnej klinike v Bratislave a práve tam sa nám podarilo v sobotu v poobedňajších hodinách nafotiť hrdého otecka v spoločnosti švagrinej - Veronikinej sestry - Patrície. Dvojica mala namierené do pôrodnice za svojimi milovanými príbuznými a niesli aj „záhadný“ darček. Patrícia mala v ruke modrý vankúš.

Hrdý otecko Matej Sajfa Cifra a Veronikina sestra, Patrícia Ostrihoňová, išli pozrieť Veroniku a Sáru do pôrodnice. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Ten bol natlačený v obale, ťažko tak posúdiť, aký je jeho účel. Možností je totiž viacero. Mohol by to byť dojčiaci vankúš, ktorý mamičkám pomáha lepšie si uložiť dieťatko počas dojčenia. Takáto poduška však nemá kruhovitý tvar, ale skôr tvar písmena C, aby si ho mamička mohla obtočiť okolo pása.

Druhou možnosťou, tou pravdepodobnejšou je, že modrá mäkká pomôcka slúži na sedenie. Mnohé ženy po pôrode by nemali a mnohokrát ani nemôžu sedieť a práve na to je určený podobný vankúš. To by potom napovedalo, že Veronika rodila prirodzenou cestou.

Matej Sajfa Cifra a Patrícia Ostrihoňová niesli do pôrodnice aj modrý vankúš. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Viac FOTO nájdete v našej GALÉRII»