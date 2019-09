Známy markizák ukázal priateľku: Aha, ako im to spolu pristane!

BRATISLAVA - Najprv sa ukázal v seriál Kukučka po boku Mary Bartalos (25), momentálne hrá jednu z hlavných úloh v Sestričkách. Herec Matúš Kvietik (27) zdedil umelecké gény zrejme po svojom starom otcovi Štefanovi Kvietikovi (85), ktorý je doslova legendou. A hoci by si na markizáka robili zálusk mnohé slečny, jeho srdce už niekomu patrí!

Herec Matúš Kvietik aktuálne patrí k obľúbeným tváram televízie Markíza. Dostal úlohu v seriáli Sestričky, kde stvárňuje záchranára Dana, ktorého očarila sestrička Ema v podaní Kristíny Svarinskej. V súkromnom živote tento fešák tiež nie je sám a po jeho boku stojí sympatická priateľka.

Svoju polovičku Matúš priviedol do spoločnosti ešte v auguste, a to rovno na párty pri príležitosti oznámenia programovej štruktúry modro-žltej televízie. Šikovnému oku kamery z tímu Smotánka sa ich podarilo spolu zachytiť v družnom rozhovore s Matthiasom Settelem. Dvojici to spolu veľmi pristane!