Krásne gesto skupiny Metallica: Darovali 250-tisíc eur... Na toto!

Skupina Metallica

Zdroj: SITA/AP/Marco Ugarte

BUKUREŠŤ - Americká heavy metalová skupina Metallica darovala na podporu výstavby prvej onkologickej pediatrickej nemocnice v Rumunsku 250-tisíc eur. Metallica je v Rumunsku veľmi populárna a svoj dar odovzdala pred svojím stredajším vypredaným koncertom v rumunskej Národnej aréne. Informovala o tom nadácia skupiny All Within My Hands.