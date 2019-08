Dámy, začnite plakať do vankúša: Z českého lámača ženských sŕdc je už ženáč!

MORAVA - Radostná správa, ktorá však asi sklame tisícky dievčat a žien, prišla počas víkendu zo susedných Čiech. Do klubu ženáčov sa totiž v sobotu pridal aj člen dnes už legendárnej chlapčenskej kapely Lunetic, David Škach (43).

Chlapčenská kapela Lunetic zažívala najväčší úspech v 90. rokoch. Štvorica sladkých chlapcov bombardovala hitparády svojimi hitmi a šialenstvo medzi dievčatami spôsobovali všade, kde sa objavili. Nejedna obdivovateľka by dala čokoľvek za to, aby si získala srdce jedného z nich. A i keď o kapele nebolo dlhší čas počuť, pred pár rokmi ohlásila svoj comeback. Od čias najväčšej slávy sa však zmenilo veľa. Zo sexi chlapcov sú dnes manželia a otcovia. Najnovšie sa oženil aj posledný člen, David Škach.

Ten si uplynulú sobotu zobral za manželku svoju partnerku, a to priamo v srdci prírody na Morave. O Davidovi je známe, že je mu blízka východná kultúra a v podobnom duchu sa niesla i svadba. Samotný obrad bol jednoduchý a ženích s nevestou sa zladili do ľahkých ľanových odevov. Nevestu navyše zdobil kvetinový veniec a pestrofarebná kytica. Okrem niekoľkých desiatok hostí, ktorí prišli šťastný pár pri ich veľkom životnom kroku podporiť, nechýbala ani ich malá dcérka Maja (1,5). „Tak už i David sa nám včera (sobota, pozn.red.) 3. 8. 2019 oženil. Bola to krásna, netradičná svadba v prírode na Morave,” oznámili stručne členovia kapely na svojom oficiálnom facebookovom profile.

David svadbu stihol takpovediac uprostred turné, s ktorým Lunetic momentálne brázdi mestá. Koncom júla odohrali niekoľko koncertov na Slovensku a už o necelé dva týždne majú naplánované ďalšie koncerty v Čechách. Či tak mladomanželia stihnú aj nejakú svadobnú cestu, je otázne. Prajeme veľa lásky.