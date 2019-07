Bývalá markizáčka (49) ohuruje postavou a zabáva prezývkou: Sexi babička? Aha, ako vyzerá v plavkách!

EGYPT - Odvaha jej nechýba! Miriam Žiaková (49), ktorá niekoľko rokov zarezávala ako redaktorka a moderátorka spravodajstva v Markíze, má síce tesne pred päťdesiatkou, no zdá sa, akoby ani vôbec nestarla. Svedčia o tom zábery z letnej dovolenky.

Tie zverejnila na sociálnej sieti, kde figuruje pod prezývkou Sexigrandma (Sexi babička, pozn. red.). A veru, pri pohľade na jej profil by ste neverili, že exmoderátorka je už skutočne starou mamou malého Matea. Na záberoch z dovolenky totiž hrdo vystavuje na obdiv postavu, ktorou by schovala do vačku aj o dvadsať rokov mladšie ženy. V slnečnom Egypte pózuje pri bazéne či na pláži v dvojdielnych plavkách.

Zdroj: Instagram M.Z.

Miriam už vyskúšala niekoľko ďalších profesií a momentálne pôsobí ako hovorkyňa. Napriek tomu, že pred televíznymi kamerami už dlhšie nepôsobí, je vidieť, že na zovňajšku si dáva naďalej záležať a o svoje krivky sa poctivo stará.

Zdroj: Instagram M.Z.

Veď napokon, každá žena chce vyzerať čo najlepšie a Miriam si svoju Instagramovú prezývku dala určite oprávnene.