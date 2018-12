Líder skupiny Gladiator oslávi Vianoce tradične: Na Štedrý deň však bude o jednu radosť navyše

„Budeme s dcérkou, s Karin (Karin Brodňanovou, matkou jeho dcéry Niny, pozn. red.) a mojou maminkou u mňa. Navečeriame sa spolu a po večeri prídu moji dvaja bratia s rodinami k nám, takže budeme taká veľká vianočná tlupa, rozdáme si darčeky a budeme spolu,“ uviedol v rozhovore.

Vianoce sú známemu umelcovi veľmi blízke. „Je to krásne obdobie, čas, keď ľudia konečne vypnú, hodia sa do pohody a kľudu a venujú sa svojim rodinám,“ poznamenal Hladký, ktorý si popri vianočnej atmosfére zakaždým poriadne užije aj ozdobovanie stromčeka. „Vždy ho ozdobujeme spolu, tento rituál mám veľmi rád, odvtedy pre mňa začínajú Vianoce. A milujem aj tú vôňu ihličia, ktorá sa nesie celým bytom, máme totiž vždy živý stromček,“ prezradil spevák, ktorý bude mať tento rok na Štedrý deň ešte o radosť navyše.

Presne v ten deň totiž Gladiator vydáva štrnásty album Deň, čo mal dávno prísť. „Je to naozaj výstižný názov, lebo sa na ňom nachádzajú veci, ktoré som chcel zaradiť už na niektoré z dávnejších albumov, no nestihli sme ich dokončiť. Teraz prišiel ten čas,“ podotkol Hladký.

Vydať ho na Vianoce bol podľa jeho slov zámer. „Je to taký zvláštny dátum, googlili sme a nenašiel som ešte nikoho, kto by na Vianoce niečo vydal, tak mi to prišlo ako taký dobrý nápad,“ vysvetlil 46-ročný rodák z Nitry. „Pri predchádzajúcich albumoch si pamätám len približný rok, kedy vyšli, tento si určite zapamätám aj s dátumom. Dali sme si taký vianočný darček a určite si ho na Vianoce aj pustíme,“ povedal spevák, ktorý sa z novinky nesmierne teší. „Vôbec nemám pocit, že to je štrnásty album, prežívam to úplne nanovo. Mám pocit, že čím sme starší, tým to zažívame intenzívnejšie. Kedysi sme nahrali dva, tri albumy, ani sme nevedeli ako, teraz sme spravili jeden a tešíme sa z neho, ako keby sme nahrali päť naraz,“ popísal svoju radosť.