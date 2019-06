Mary Bartalos z Oteckov porodila!

Podľa informácií Nového času herečka porodila dnes poobede.

Láska Mary Bartalos nabrala rýchly spád. S Adriánom, ktorý sa venuje umeniu pohybu, sa dali dokopy začiatkom roka 2018. Len po trojmesačnej známosti pocítili, že sú pre seba stvorení a v kruhu najbližších si povedali svoje áno. Spoločnému bábätku sa nebránili. „Vôbec sa týmto veciam nebránime, takže kedy to bude, vtedy to bude a my sa budeme tešiť," prezradila nám Mary v rozhovore ešte v auguste 2018.

V decembri minulého roka potvrdila radostnú novinku, že sa s manželom čoskoro stanú rodičmi. Mary sa rozhodla ukončiť aj svoje pôsobenie v markizáckych Oteckoch, vďaka ktorým sa jej kariéra rapídne naštartovala. Chcela si však naplno užiť tehotenstvo, a teraz už aj mamičkovské povinnosti. Obom rodičom srdečne gratulujeme.