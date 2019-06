Tvrdá rana pre Daru Rolins: Toto bol úder pod pás!

V pondelok večer televízia JOJ vysielala v repríze časť relácie Inkognito z 2. októbra 2017. Ako tajný hosť sa v ňom objavila speváčka Dara Rolins, ktorá v tom čase ešte tvorila pár s raperom Patrikom Vrbovským, no ich vzťah sa pomaly, ale isto chýlil ku koncu. To však vtedy Slovenka žijúca v Čechách nevedela a o svojom vtedajšom partnerovi hovorila s láskou a iskrou v očiach.

Dara Rolins bola ako tajný hosť v relácii Inkognito ešte v októbri 2017. Zdroj: TV JOJ

Aj Vlado Voštinár sa jej na Rytmusa pýtal. „Ty robíš takú dobrú popíkovú hudbu, ktorá má rytmus,“ zahlásil moderátor na čo Dara pohotovo odpovedala, že je to tak a je doslova všade. „Rytmus je teda všade, kde sa ty hýbeš. A je aj tvojím fanúšikom?“ pokračoval jojkár. „Myslím si, že áno. U nás je to tak, že my spolupracujeme s podobnými ľuďmi, producentmi, autormi a dokonca aj hosťami. Dokonca mám ho aj na albume ako hosťa,“ hovorila speváčka, ktorá v tom čase vydávala album.

Vtedy ešte tvorili Dara a Patrik zohraný pár, ktorý si vyznával lásku a každý očakával svadbu. Zamilovanosť bolo na speváčke vidieť, aj keď hovorila o tom, ako fungujú. „Ja sa rada starám o svojho muža. Mne to príde sexi. Myslím si, že sa počúvame navzájom, preto sme spolu už tých šesť rokov,“ tvrdila s úsmevom Dara, ktorej cesty s Vrbovským sa približne tri mesiace po odvysielaní rozdelili.

Repríza tohto dielu tak bola doslova úder pod pás pre plavovlásku, ktorá na ich spoločný vzťah dlho spomínala. Dokonca aj niektorí followeri jej doteraz nedajú pokoj a pripomínajú jej, že už s Rytmusom viac nebude, pretože sa oženil s Bosniankou Jasminou.

Televízia JOJ odvysielala reprízu Inkognita s Darou Rolins. Mesiac po svadbe jej ex to bol však zrejme nie veľmi uvážený krok. Zdroj: TV JOJ