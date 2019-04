Tak už aj Evelyn: Vylepšené prsia... Takto vyzerá po plastike!

Evelyn nepatrí k tuctovým kráskam a popri kyprých krivkách zaujme aj neprehliadnuteľným dekoltom. A hoci svoje vnady nosí s hrdosťou, nedávno sa rozhodla pre radikálny krok. Predsa len, život s veľkým poprsím nie je med lízať a poriadne zabrať dostáva najmä chrbtica, čo môže viesť k bolestiam či ďalším problémom.

Zdroj: Instagram E.K.

V podobnej situácii sa ocitla aj Evelyn. Rozhodla sa preto vyhľadať služby plastického chirurga a prsia si dala upraviť. V jej prípade ale nešlo o žiadne obrie implantáty. Práve naopak. Podstúpila ich zmenšenie, pri ktorom chirurg odstráni nadmerné množstvo tkaniva. Zákrok pre denník Plus jeden deň potvrdila aj samotná blondínka. „Áno, je to pravda, ale nejako veľmi by som to neriešila, lebo to nie je úplne zjavné. Nie je to radikálna zmena, prsia mi zmenšili o dve čísla, akoby pocitovo je to lepšie," pochvaľuje si.

Zdroj: Instagram E.K.

„Cítim sa lepšie aj zo zdravotného hľadiska, lepšie sa mi robia veci. Som spokojná s týmto rozhodnutím," uzavrela tému Kramerová.