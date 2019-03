Pohreb kráľovnej rómskej hudby: S Věrou Bílou sa lúčili tisíce ľudí, TOTO nesmelo chýbať

Rakvu priviezli do chrámu pred 10:00 a krátko nato vošla do kostola rodina s priateľmi a hudobníci. Rómska hudba, avšak bez spevu, je podľa zvyklostí súčasťou pohrebu. Kapelu viedol huslista Jiří Gina, synovec Věry Bílej. Podľa rómskej tradície bola rakva pred bohoslužbou otvorená a ľudia do nej dávali veci, ktoré mala zosnulá rada, väčšinou cigarety a kvety, nechýbali však ani peniaze pre "prievozníka".

Po skončení omše, ktorú viedol miestny rímskokatolícky farár Marek Winiarski, sa smútočný sprievod vydal na rokycanský cintorín. Rakvu naložili do auta, za ktorým išli najprv najbližší príbuzní a priatelia a za nimi ďalší ľudia. Pred autom kráčali muzikanti.

Sprievod najprv zamieril k obchodnému domu Žďár, kde Věra Bílá rada sedávala a kde tiež môže v budúcnosti stáť jej socha. Po pol jednej dorazili na cintorín, kde si prítomní speváčku uctili potleskom. Po modlitbe rakvu uložili do hrobu, v ktorom je pochovaný aj jej manžel František. Na pohreb prišiel aj spevák Jan Bendig, s ktorým mala Věra Bílá minulý týždeň vyraziť na comebackové turné. Spolu s ním prišla aj speváčka Monika Bagárová.

Věra Bílá sa narodila 22. mája 1954 ako Věra Giňová, priezvisko si zmenila po sobáši s Františkom Bílým. Objavila ju speváčka Zuzana Navarová a príležitostne spolupracovala aj s rómskou speváčkou a hudobníčkou Idou Kelarovou. Štrnásť rokov vystupovala so skupinou Kale, s ktorou vydala štyri albumy. Hrali po celej Európe a v Severnej Amerike, dokonca na súkromnom večierku v Bielom dome spievala aj bývalému americkému prezidentovi Billovi Clintonovi.

Britské noviny o Bílej písali ako o rómskej kráľovnej či Elle Fitzgerald rómskej hudby. V roku 2005, keď im manažér Jiří Smetana dohodol sériu koncertov v zahraničí, však náhle odišla do Prešova, kde mala korene jej rodina a začala vystupovať na vlastnú päsť. Po smrti manžela a syna sa však zrútila, žila v ubytovni a niekoľkokrát sa neúspešne pokúšala o comeback. Zomrela 12. marca vo veku 64 rokov vo Fakultnej nemocnici Plzeň.