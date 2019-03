Známy moderátor o expresáčke (†29), ktorá vypadla z okna: Som na teba nahnevaný!

V piatok dopoludnia vyhasol v bratislavskej Devínskej Novej Vsi život mladej a usmiatej Karolíny, ktorá pracovala vyše dvoch rokov v rádiu Expres. Srdcom cestovateľka vypadla z okna bytu na 12. poschodí, kde mala bývať s rodičmi. Rodina, susedia, okolie aj bývalí kolegovia sú šokovaní. Podľa slov jednej zo susediek mohlo ísť o samovraždu.

Život mladej Karolíny v piatok navždy vyhasol. Zdroj: Facebook K.A.

Karolína vraj zanechala list na rozlúčku a so svojím životom sa rozhodla skoncovať kvôli psychickým problémom. Tejto teórii dávajú za pravdu aj slová jej bývalého kolegu, moderátora Miša Saba. Na sociálnej sieti sa s ňou rozlúčil slovami, ktoré chytia za srdce.

„Keď som sa s ňou zoznámil, povedal som jej, že po správnosti by som mal mať pokožku a vlasy husté a kučeravé tak, ako ona. Spomínam si, ako som jej raz povedal, že má na môj vkus príliš veľa zubov a tiež, ako sa smiala na tom otrasnom fóre, ktorý som jej dlho opakoval. Na jednom teambuildingu som prestrelil a ona sa so mnou nebavila, až kým som jej nepriniesol čokoládu. Čokoládu pre čokoládu. Na ďalší teambuilding som nešiel, odtiaľ mi chodili smiešne hlasovky. Bola zábavná. Pamätám si, že som prišiel neskoro v deň, keď sa lúčila,“ spomína na Karolínu Michal.

Michal Sabo zanechal Karolíne odkaz: Navždy si ťa budeme pamätať takto. Zdroj: Instagram M.S.

Moderátor má na kučeravú ženu veľa krásnych spomienok. Pamätá si ju ako krásne a usmiate dievča. Aj preto mu nedáva zmysel to, čo sa udialo. Že už tu nie je. A tento fakt Sabo ešte sám nespracoval. Z jeho slov na rozlúčku vyplýva, že Karolína predsa len mala nejaké problémy. On sám si niečím podobným tiež prešiel. „Viem, aké náročné je byť v pohode, keď nie si v pohode. A je úplne v pohode nebyť stále v pohode. Čo si však neviem predstaviť, je, že by som ten boj vzdal, že by som niekedy démonom dovolil vyhrať. Ona sa im podvolila,“ nedokáže pochopiť Antalovej konanie expresák.

„Na jednej strane, som na Teba nahnevaný, že si to vzdala. Veľmi. Na druhej strane, modlím sa za Tvoju dušu a verím, že našla svoj pokoj. Tento svet si zaslúžil viac Teba. A Ty si si zaslúžila viac,“ vyznal sa z pocitov. A hoci sa týmito slovami lúčil s kolegyňou, nezabudol apelovať aj na ľudí s problémami, aby to nevzdávali. Že sa oplatí bojovať.