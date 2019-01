Známy český spevák (45) je zamilovaný, no má to jeden háčik: ONA má 15!

Bohuš Matuš

Zdroj: Facebook B.M.

PRAHA - Jej sa plní tínedžerský sen, no on je pod paľbou kritiky. Český muzikálový spevák Bohuš Matuš už pred niekoľkými mesiacmi priznal nový vzťah. Na tom by nebolo nič šokujúce, nebyť závratného vekového rozdielu. Mladá Lucia je totiž skutočne mladá. Má len pätnásť rokov!