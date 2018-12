Slováček otvorene o alkoholizme manželky Patrasovej: Veľmi smutná spoveď o závislosti!

PRAHA - O tom, že česká herečka Dáda Patrasová (62) má problémy s alkoholom, sa hovorí už roky. Špekulácie vyvrcholili na 2. sviatok vianočný, keď mala tmavovláska autonehodu a nafúkala 2,5 promile. Teraz jej manžel Felix Slováček (75) otvorene prehovoril, ako to s ňou je. S týmto problémom sa vraj pasuje už roky.

„Ja o jej probléme viem už niekoľko rokov, desať alebo pätnásť. Všetci vidia len to, že ja som ten najhorší, že sa na ňu vykašlem. Ale žiť s človekom, ktorý pije, je peklo,“ otvorene prehovoril pre český Blesk Slováček. Vyjadril sa aj k Patrasovej výhovorke, že 2,5 promile, ktoré jej muži zákona po nehode namerali, bol len zbytkový alkohol z predchádzajúceho dňa, kedy vraj pila s dcérou Aničkou.

„Ona to má už popletené. Ona si to v ten moment neuvedomí, keď má tu chorobu,“ povedal na rovinu hudobník. Sám vraj netuší, prečo sa jeho žena ocitla v tomto začarovanom kruhu, myslí si však, že to mohla vyvolať smutná udalosť, ktorá sa stala pred pätnástimi rokmi. Vtedy herečke zomrel otec Kare Patras.

„Potrebuje vyhľadať odbornú pomoc a dostať svoj problém s alkoholom pod kontrolu,“ povedal Slováček s tým, že práve kvôli alkoholu od Dády utiekol on, ale aj všetci ostatní. „Anička bola prvá, ktorá odišla z domu, potom syn Felix a nakoniec aj ja,“ dodal hudobník, ktorý hoci s herečkou už nežije v jednej domácnosti, stále je jej oficiálny manžel.