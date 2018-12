Patrasová rozflákala luxusné auto: Nafúkala vraj 2,5 promile... Hrozia jej 3 roky basy!

PRAHA - Česká herečka Dáda Patrasová (62) si vyrobila poriadny problém. V stredu popoludní sa na pražských Vinohradoch stala účastníkom dopravnej nehody. No čo je horšie, údajne bola opitá. Polícia hovorí až o 2,5 promile. Tmavovláska však tento fakt odmieta a tvrdí, že pod vplyvom alkoholu by za volant nesadla. Ak by to však bola pravda, hrozia jej až 3 roky vo väzení.

Nehoda sa stala na druhý sviatok vianočný okolo druhej popoludní v Prahe a jedným z účastníkov bola aj známa česká herečka Dáda Patrasová. Práve ona mala podľa českých médií nafúkať až 2,5 promile, za čo by jej mohli hroziť až 3 roky vo väzení.

„Nehoda sa ako taká obišla bez zranení. Policajti podrobili oboch vodičov orientačným dychovým skúškam. U jedného z vodičov, respektíve vodičiek, bola orientačná dychová skúška opakovane pozitívna, keď vo všetkých prípadoch bola nameraná hodnota približne dve a pol promile alkoholu v dychu. Z tohto dôvodu je v tejto chvíli vodička podozrivá z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ oviedol policajný hovorca Tomáš Hulan.

Ten však konkrétne nemenoval, o ktorú z vodičiek malo ísť. No jej stále zákonitý manžel všetko potvrdil. „Viem o nehode, Áno, nadýchala,“ povedal pre extra.cz Felix Slováček. Dáda však stále tvrdí opak. „V žiadnom prípade. To by som jednoducho nesadla za volant. To je nezmysel,“ uviedla Patrasová. „Ja som žiadny alkohol nepila, deň predtým sme pili alkohol u dcéry Aničky a to je celé. Bolo to víno,“ prehlásila.

No v prípade, že by Dáda pila naozaj iba víno, musela by vypiť približne 2 a pol až 3 fľaše vína. Aj u osoby naučenej na alkohol znamená 2,5 promile ťažký stupeň opitosti. Ak by to teda bola pravda, Patrasová sa dopustila trestného činu, za čo si môže odsedieť až 3 roky vo väzení.