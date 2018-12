To si robí srandu?! Sviatočné menu najkrajšej Slovenky vás dostane...TOTO nemôže myslieť vážne!

Darčeky nakupuje v dostatočnom predstihu a užíva si to. Rada obdarúva svojich najbližších tým, po čom túžia. „Milujem nakupovať darčeky a prekvapovať ľudí, lebo pre mňa ten pocit, keď vidíte toho človeka, že teraz niečo veľmi chcel a vy ste ho počúvali a vlastne mu to kúpite alebo ho tým potešíte, tak to je na nezaplatenie." Paradoxne, problém má, ak si má vybrať darček sama pre seba. Vtedy jej nápady akosi dôjdu.

Bývalá Miss Slovensko je známa aj tým, že dbá o svoju figúru a jej jedálniček obsahuje prevažne zdravé potraviny. Poriadne nás prekvapila priznaním, že počas sviatkov aj ona spraví výnimku a dopraje si s rodinou poriadne vianočné hody s tradičnými slovenskými maškrtami. Zo svojej vymakanej postavy si pritom vrásky nerobí. „Jem, čo mám rada, čo mi chutí, a vždy tie Vianoce sú také, že človek trošku poľaví, ale netreba sa zbytočne stresovať, lebo potom zas príde Nový rok a novoročné predsavzatia a človek sa dá veľmi rýchlo dokopy." prezdrádza svoju stratégiu, ako sa po hodovaní opäť vrátiť ku krivkám, ktoré by jej mohla závidieť nejedna žena.

Predsavzatia si dáva aj Karolína, ale dbá, aby to nebolo nič náročné a nemala problém v predsavzatí vytrvať. "Podľa mňa netreba sa zbytočne stresovať s tým, že teraz vianočné obdobie, nejak sa obmedzovať, lebo však je to krásne obdobie, štedré obdobie, a hlavne plné pohody, tak netreba to nejak preháňať so stresmi." Nuž, možno práve toto je návod ako si užiť pravú Vianočnú pohodu a

Ak vás zaujíma, ako bude prežívať Vianočné sviatky a aké novoročné predsavzatia si dáva Karolína, pozrite si celý videorozhovor vyššie.