FOTO Jojkárke Názlerovej sa nedarí predať dom: V ponuke za 229 tisíc €... V čom je problém?!

Moderátorka relácie Supermama ponúka svoj dom vo Veľkom Bieli neďaleko Bratislavy na predaj. Krásny štvorizbový domček sa nachádza v blízkosti jazera a je to taký malý raj na zemi. Predsa len sa však jojkárke nedarí nehnuteľnosť predať, čo sama pripisuje aj tomu, že byty sú dnes preferovanejšie ako domy.

Tento dom sa snaží Renáta predať. Zdroj: Arvin & Benet

Zatiaľ sa však nenašiel vhodný kupec. Zdroj: Arvin & Benet

„Asi čaká na toho, kto tam bude šťastný. Asi to nemá kúpiť hocikto, kto má peniaze, ale má to kúpiť niekto, kto bude vedieť oceniť tú lokalitu. Že je to na brehu jazera, kde sa môžete celé leto kúpať, v zime sa tam môžete korčuľovať, dajú sa tam loviť ryby, je to rybný revír, takže asi čaká na toho pravého,“ opisuje priam prozaicky dôvod Názlerová.

Domček je v ponuke už vyše pol roka a stále sa nenašiel kupec. Prečo sa však moderátorka a herečka v jednom rozhodla presťahovať, keď svoj domov opisuje ako dokonalé miesto? „Preto lebo potrebujeme ísť do bezbariérového domu a potrebujeme väčší priestor, lebo si berieme k sebe moju maminu a budeme sa o ňu starať. Ale chceme to tak, aby ona mala to svoje, my svoje a náš syn svoje. Takže úplne iné dispozičné riešenie hľadáme a pochopiteľne, keďže nás bude o jedného viac, tak aj niečo, čo je kapacitne väčšie,“ vysvetľuje pre Topky.sk právnička zo Súdnej siene.

Do Vianoc už v novom byť nestihnú, no so sťahovaním nebude podľa jej slov najmenší problém. „Je týždeň do Vianoc, tak predpokladám, že už zostávame v Bieli. A otázka teda je, kedy sa to podarí, respektíve my sa budeme môcť presťahovať aj skôr než to bude predané, ale zrejme to pôjde tak v tesnom závese, že predané - budeme sa sťahovať,“ prezradila Renáta pre topky.sk.