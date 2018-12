Cibulková vytočila Slovákov: Pochválila sa kožuchom z opice, teraz ju verejne lynčujú... Si úbohá sadistická atrapa človeka!

Nie je žiadnym tajomstvom, že okrem športu je Dominikinou obrovskou vášňou aj móda, nevynímajúc drahé kabelky z kože exotických zvierat či kožuchy. Práve kvôli nim si už niekoľkokrát musela vypočuť nepríjemné poznámky od fanúšikov, no taký náklad, akému čelí najnovšie, ešte zrejme nezažila. Na Facebooku totiž vo veľkom koluje príspevok, vďaka ktorému si tenistka vyslúžila extrémne nelichotivú prezývku. Z Cibulkovej sa stala novodobá Cruella De Vil.

Tento kožuch Dominiky Cibulkovej spôsobil obrovský rozruch. Tenistka totiž priznala, že je vyrobený z opice. Zdroj: Instagram D.C.

Dominika si vďaka luxusnému kúsku vyslúžila nelichotivú prezývku - Cruella De Vil. Zdroj: Instagram D.C.

Nedávno sa totiž pochválila niečím, čo ľudia už naozaj nedokážu uniesť a došla im všetka trpezlivosť. Blondínka sa priznala, že v jej šatníku sa nachádza kožuch z bielej opice. Hoci sa Dominika netají tým, že miluje pravé kožušiny a vlastní ich niekoľko, verejnosti po tomto vyhlásení vzkypela žlč. Netreba snáď vysvetľovať, že na to, aby módni dizajnéri vôbec kožuchy ušili, svoj život im predtým musia obetovať nevinné zvieratá. A inak tomu, samozrejme, nie je ani v prípade Cibulkovej vychytávky, ktorou sa často a rada pýši na sociálnych sieťach.

Smrť primátov – živočíchov, ktorí to majú najbližšie k človeku, nenechala ľudí chladnými. Kým kabelky z pytóna, pštrosa alebo kabáty z norky ešte ako-tak dokázali prehryznúť, teraz to tenistke nedarovali. Pohár im absolútne pretiekol a zlízla si to za všetky mŕtve zvieratá, ktoré padli za obeť módnemu priemyslu. A ona ich napriek tomu s hrdosťou prezentuje, akoby nešlo o kedysi živé tvory.

„Čo sa musí stať človeku keď má potrebu nosiť na sebe kožuch z opice. Prečo dokáže byť tak krutý, iba kvôli spoločenskému postaveniu? Prečo sa cíti športovkyňa o niečo viac v kožušine, ktorú nepotrebuje? Keď vie, že pri výrobe zomierajú desiatky, stovky živých tvorov, ktoré žili biedny život, týrané, len aby si tento "luxus" niekto kúpil a cítil sa v ňom krajšie? Lepšie? Hodnotnejšie?“ pýta sa autor príspevku, ktorý zdieľali stovky rozzúrených ľudí.

Za zmienku stoja aj komentáre verejnosti, ktorá tenistke nastavila zrkadlo. Dominika totiž zrejme takýto nával kritiky ešte nezažila a je zjavné, že prišla o množstvo fanúšikov. My z nich vyberáme tie zverejniteľnejšie, keďže blondínku ľudia pranierujú v takom rozsahu, že ničím výnimočným nie sú extrémne vulgarizmy. A hoci to väčšinou býva tak, že sa názory rozdelia na dva tábory, tých, čo sa za ňu postavili, je skutočne zanedbateľné minimum.

Dominiku Cibuľkovú za jej vášeň pre kožušiny ľudia odsúdili. Zdroj: Instagram D.C.

„Ako človek ma veľmi sklamala. To, že je úspešná v športe, jej nikto neberie, ale hlavné je, aká je vo vnútri. No keď sa na ňu pozriem, tak z nej cítim prázdno, povrchnosť. Bohužiaľ,“ myslí si Gabriela, s ktorou súhlasí aj ďalšia žena. „Mala by ísť príkladom, vo svojej pozícii má možnosť pozitívne inšpirovať druhých. Toto je také ehm, malomeštiacke, zakomplexované,“ píše sa pod príspevkom, kde sa väčšina ľudí zhoduje, že Dominika pôsobí povrchne a chce iba ukázať, že „na to má“.

„Nie, to nie je o mojej závisti. Ale dala by si spraviť rukavice alebo ľadvinku z tých svojich yorkshirov? Asi nie a ktovie? Veď sú to pre ňu len zvieratá, nie živé bytosti,“ napísala rozhnevaná Marika, kým podľa Soni je blondínka doslova „sadistickou úbohou atrapou človeka“. Aj napriek všetkému však treba dodať, že proti gustu žiaden dišputát a každý môže nosiť to, čo sám uzná za vhodné.

Dominika by sa ale mala naozaj zamyslieť nad tým, že pre mnohých ľudí je vzorom a svoju lásku k móde naozaj môže prezentovať aj bez podpory utrpenia živých tvorov, ktoré sa stávajú obeťami módneho priemyslu. Len nedávno napríklad značka Chanel vyhlásila, že končí s používaním kožušín a kože exotických zvierat, keďže už nie sú známkou luxusu ale obrovského utrpenia. Pridala sa tak k takým módnym domom ako sú Gucci, Versace, Michael Kors či Burberry. Tie sa rozhodli staviť na vývoj nových udržateľných materiálov. Domi, nechcela by si sa inšpirovať radšej nimi?