Zo svadby Martina Jakubca FIASKO? Mladomanžel sa vyjadril: Na fanúšikoch zarobil vyše 30-tisíc eur!

BRATISLAVA - V sobotu večer celé Slovensko sledovalo svadbu Martina Jakubca (35) a jeho o 30 rokov staršej partnerky Božanky (65). Dvojica si svoje áno síce povedala už vo štvrtok, no práve počas víkendu ich veľkolepé oslavy vyvrcholili. Písali sme, že to celé dopadlo fiaskom - po 18-tej hodine, na kedy bol začiatok žúrky naplánovaný, totiž na Bratislavský hrad dorazilo len 5 fanúšikov. Neskôr sa k nim pridalo ďalších 10. No a reakcia nahnevaného mladomanžela na seba nenechala dlho čakať. Prezradil, koľko na platiacich hosťoch zarobil.

Martin Jakubec a Božanka si svoje áno povedali vo štvrtok v srbskom Belehrade. A žúrov na oslavu svojho veľkého dňa si naplánoval hneď niekoľko. V sobotu sa mal konať ten najveľkolepejší, za ktorý si svadobčania zaplatili hriešne veľa peňazí. Po 18-tej hodine večernej, kedy bol naplánovaný oficiálny začiatok, sa však na mieste činu zišlo len 5 fanúšikov. Ďalších 10 dorazilo o niečo neskôr.

Dôvodom zrejme bola aj zmena miesta konania. Pôvodne sa totiž žúrka mala konať v Častej na hrade Červený Kameň. Na poslednú chvíľu sa to však zmenilo a svadobčania sa mali zísť na Bratislavskom hrade. Ak však niekto túto informáciu nezachytil, mohol márne čakať v pezinskom okrese. Celé to preto pôsobilo ako jedno veľké fiasko. Jakubec to však celé vysvetlil.

Svadobčanov vraj musel rozdeliť na viac skupín - pred sobotným programom mal mať v piatok vystúpenie len pre fanúšikov. Tých vraj bolo dokopy 140. „Prvý event, ktorý sme mali - našich fanúšikov, zdôrazňujem fanúšikov. Boli to klienti, ktorí si platili 150 eur za vstupenku. Bolo ich 140. Títo ľudia mali úžasný hodinový koncert našich najväčších hitov a proste, a ľudia sa perfektne bavili,“ vysvetlil vo videu, ktoré zavesil na Facebook Jakubec.

„Spočítajte si to - 140 po 150 eur. Boli ochotní zaplatiť, aby boli s nami. Je to fiasko? Ja si myslím, že nie, keď si to spočítate,“ opakoval mladomanžel. O tom, že sa jeden svadobný event konal už v piatok večer, však vedel len málokto - veď zatiaľ čo zo soboty Jakubec postoval jednu fotku za druhou, z piatkovej oslavy nie je jediná fotka.

„Včera na vyvrcholenie našich osláv, z 25 klientov, ktorí si kupovali lístky VIP, podotýkam - ďalšiu kategóriu, ďalší sektor, kde sme ich rozdelili - bolo 25 platiacich klientov po 500 euro, milí priatelia. Deviati, ktorí nedošli, ale zaplatili, sa stratili. Povedzme, že sa stratili... Neprišli. Ale oni si to zaplatili. Oni zaplatili 500 euro a nedošli. Opäť sa pýtam, je to fiasko, že prišlo len 15 ľudí po 500 euro. Je to fiasko? Ja si myslím, že nie,“ opakoval svoje Jakubec.

„Keď si spočítate opäť tieto dva výstupy, tak zistíte, že to fiasko nie je, milí priatelia. Je to úžasná zábava, úžasná atmosféra a tí ľudia, ktorí boli včera v klientoch, boli ľudia, ktorí dostali všetko to, čo by nikde inde nedostali. A povedia vám to sami, kto tam bol, novinári, vedia, že takú hostinu sme urobili len my, nikto iný,“ dodal ženích. Spolu s Božankou tak na svojich fanúšikoch vraj zarobili neuveriteľných 33 500 eur. Nech je to, ako chce, mladomanželom gratulujeme a prajeme im hlavne veľa lásky!