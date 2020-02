Česi ju kritizujú, v Mexiku ohúrila: Vondráčková je najlepšia!

Zdá sa, že rok 2020 sa začína pre Luciu Vondráčkovú naozaj skvele. Priamo z Mexika si totiž prednedávnom priniesla ocenenie, po akom túži nejedna herečka. Na filmovom podujatí Festival Cinematográfico de Mérida v Mexiku totiž ohúrila porotu a odniesla si cenu pre najlepšiu herečku. Stalo sa tak ešte predchádzajúci víkend v meste Mérida, Yucatán.

Ocenenie získala nedávno rozvedená Lucie za krátkometrážny film Beyond Her Lens, kde si zahrala po boku svojich zahraničných kolegov. Vondráčková neskrýva radosť z dosiahnutého úspechu. „Muchas gracias,” poďakovala sa prostredníctvom sociálnej siete režisérke filmu a zároveň kamarátke Tereze Hirsch.

Lucie Vondráčková získala v Mexiku cenu pre najlepšiu herečku. Zdroj: Instagram L.V.

V rodnom Česku má pritom Lucie množstvo neprajníkov, ktorí by ju najradšej na televíznych obrazovkách nevideli. Kritiku si zlizla už niekoľkokrát, a to za úlohy v trilógii Babovřesky alebo v kanadsko-českom filme The Perfect Kiss, na ktorý sa strhla lavína kritiky ešte pred jeho uvedením do kín.

Lucie Vondráčková čelila za mnohé svoje herecké výkony ostrej kritike. Zdroj: Luna Studios

20-minútový film, ktorý plavovláske zabezpečil vzácne ocenenie, je na tom ale podstatne lepšie. „Pokiaľ by takto hrala Lucie Vondráčková aj v celovečerných filmoch, nebolo by čo kritizovať,” nechal sa počuť jeden z divákov. Uvidíme teda, s čím príde speváčka a herečka nabudúce.