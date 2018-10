Odhalenie legendárneho Labudu: Vojna so Zdenou Studenkovou

Marián Labuda sa narodil 28. októbra 1944. Už počas vysokej školy hosťoval v SND a neskôr sa stal členom jeho činoherného súboru. Bol tiež jedným zo zakladajúcich členov Divadla na Korze, kde sa naplno uplatnil jeho zmysel pre grotesku a tragikomické postavy.

Stano Dančiak a Marián Labuda Zdroj: SITA/Fotoarchív Slovenského filmového ústavu

V 60. rokoch bol nenahraditeľnou súčasťou aj ďalšieho priekopníckeho činu v dejinách slovenského divadelníctva, prieniku absurdnej drámy na naše javiská. V Divadle na Korze účinkoval aj v jednej z najznámejších hier absurdnej dramatiky v Beckettovom Čakaní na Godota (1968) v réžii Vladimíra Strniska a Milana Lasicu.

Po zrušení Divadla na Korze sa stal členom hereckého súboru Novej scény, kde pôsobil až do roku 1990. Potom sa vrátil do SND. Hosťoval aj v iných divadlách na Slovensku i v Čechách. V rámci filmovej kariéry sa tiež presadil v oboch republikách.

Hral vo filmoch ako Pacho, hybský zbojník, Sebechlebskí hudci, Krajinka, Záhrada, Buldoci a třešne, Obsluhoval som anglického kráľa... Jeho najznámejšou postavou je pan Pávek z komédie Vesničko má středisková.

Málokto však vedel, že mal vypäté vzťahy so známou kolegyňou Zdenou Studenkovou. Všetko odštartovalo pár viet v životopisnej knihe Mariána Labudu. V tej totiž umelec na adresu herečky poznamenal: „Zdena je krásna žena, zazlievam jej len to, že nežiarli len na ženy, ale aj na mužov. Pamätám si, že počas nežnej revolúcie sa o mne vyjadrila, že sa všade strkám - myslím si, že jej nič nebránilo, aby sa ona všade strčila.“

„Ale teraz je už spokojná, je hovorkyňa všetkého možného, členka rôznych porôt,“ narážal Labuda na Studenkovej prítomnosť v rôznych reality šou. A odvtedy boli vzťahy medzi kolegami mimoriadne vypäté. Herečka na Labudove slová nedokázala zabudnúť ani dva roky po tom, kedy sa pre Reflex vyjadrila: „Nechápem, ako je možné, že niekto, kto je so mnou toľko rokov v angažmá, kto sa so mnou zakaždým vrelo víta, nevynechá jedinú príležitosť objať ma, ma v skutočnosti neznáša,“ povedala pre Markízu.

A Studenková vraj aj poznala dôvod, prečo tomu tak bolo. „Dodnes sa so mnou nedokázal vysporiadať ako so ženou,“ dodala Zdena. Samotného Labudu jej vyjadrenie sklamalo a zamrzelo ho, že si myslí, že ju neznášal. „To je absurdné. Možno ja ako muž by som u nej nikdy nemal šancu, ale to nič nemení na mojom presvedčení, že Zdena je krásna žena, ktorá bude pre mňa vždy nedostižná,“ vyjadril sa pre Nový Čas pred rokmi Labuda.

Zdroj: Ján Zemiar, Vlado Anjel

Herec Marián Labuda opustil tento svet 5. januára 2018. Stratil vedomie, keď chcel autom vyjsť z garáže. Oživovanie bohužiaľ nepomohlo.