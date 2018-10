Nový vzťah v slovenskom šoubiznise: TOHTO muža tajila rok!

Volá sa Marek, je poriadny fešák a Lucia ho našla v Televízii JOJ, kde momentálne nakrúca tretiu sériu populárneho seriálu Prázdniny. „Mala som ho v merku už dlhé roky. Nejako sa to tak prepojilo vďaka práci," prezradila pre jojkársky Top Star talentovaná kráska, ktorá doslova žiari šťastím.

Hoci svojho vyvoleného poznala už dlhšie, cesty sa im skrížili doslova šťastnou náhodou počas nakrúcania. Dvojicu definitívne spojilo Luciino účinkovanie v relácii Všetko, čo mám rád, kde jej drahý pôsobí ako scenárista. Potom sa začali spoznávať stále viac, až z priateľstva napokon vznikla láska.

Lucia svojho Mareka verejnosti ukázala po roku randenia. Zdroj: TV JOJ

A zdá sa, že tmavovlasá diva to so svojím partnerom myslí skutočne vážne. Keď prišla otázka o svadbe, zo stola ju nezmietla. „Je to tak zariadené, že sama seba o ruku požiadať nemôžem, čiže je to na ňom," dodala na záver, z čoho je jasné, že oficiálnemu spečateniu lásky by sa nebránila.