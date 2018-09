Markizácka svokra Oňová sa s tým nebabre: Na Juraška vytasila kondóm v priamom prenose!

Nejde o žiaden žart. Herečka s takmer sedemdesiatkou na krku bola ako hosť v pravidelnej rannej relácii aj so svojou kolegyňou Zuzanou Vačkovou, s ktorou hrá v komédii Klimaktérium. Práve o tomto predstavení sa prišli do Telerána porozprávať a debata zablúdila aj k téme sexu. A Gizka s úsmevom na tvári zrazu vytasila pred kamerami kondóm a Juraško tak doslova stratil reč.

Gizka vytasila kondóm a Juraško stratil reč! Zdroj: TV Markíza Teleráno

„Celý svet to vie, že budem mať sedemdesiatku čoskoro a náš choreograf mi daroval toto! A povedal, Gizka, vieš čo, istota je guľomet,“ smeje sa herečka a nielen na bizarnom darčeku, ale zaiste aj výrazoch moderátorov. Roman síce na chvíľu onemel, no potom sa snažil situáciu zachrániť: „Som čakal, že vytiahneš voňavku a ty si vytiahla kondóm!“

Takýto darček dostala markizácka svokra od choreografa. Zdroj: TV Markíza Teleráno ​

Niekomu sa môže zdať zvláštne, že ho umelkyňa nosí so sebou, no aj na to má Oňová vysvetlenie. „Mám ho pri sebe, lebo však nikdy neviem. Aj som povedala manželovi, že dávaj pozor, lebo antikoncepciu už neberiem,“ dodala, čím prelomila prvotné zmätenie a herečky s moderátormi sa na celej situácii už len schuti smiali.