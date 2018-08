Natáčanie jojkárskeho Talentu: Neznesiteľné podmienky... Účinkujúci na pokraji kolapsu!

BRATISLAVA - Už začiatkom septembra štartuje na obrazovkách Jojky nová séria šou Česko Slovensko má Talent. Televízia v týchto chvíľach už nasadila do vysielania upútavku na pripravovaný projekt. Ako sa nám však podarilo zistiť, jej natáčanie bolo poriadne náročné. Na pľaci boli neznesiteľné podmienky... Účinkujúci div, že nekolabovali!

Už v septembri odštartuje na obrazovkách Jojky nová séria šou Česko Slovensko má Talent. Včera televízia nasadila do vysielania upútavku, v ktorej okrem porotcovskej štvorky a moderátorskej dvojice účinkujú aj profesionálni tanečníci a 130-členný komparz. Ako sa nám však podarilo zistiť, podmienky na natáčanie boli doslova neznesiteľné.

Mohlo za to obrovské teplo. V cirkusantskom šapitó, v ktorom sa celá upútavka snímala, bolo totiž pekelných 40 stupňov. „Počas natáčania muselo byť šapitó zatemnené kvôli svetlu, takže preto také teplo, točilo sa cca 10 minút a potom nás vyhnali von, nech sa nadýchame čerstvého vzduchu, nech nikomu nepríde zle,“ dozvedeli sme sa.

Filmári počas celého natáčania dbali na to, aby účinkujúci dodržiavali pitný režim, aby nikomu neprišlo zle: „Točilo sa od rána od 7-mej do cca večera 20:00. Pravdaže bol zabezpečený katering aj záchranná služba, tá našťastie nemusela zachraňovať, lebo štáb dbal na to, aby všetci mali pravidelný pitný režim.“

V upútavke sa Marta Jandová objavila v úlohe krotiteľky šeliem, Jaro Slávik stvárnil jedného z tých, čo tak miluje - kúzelníka, Diana Mórová sa predviedla ako krásna jazdkyňa a artistka, Jakub Prachař ako klaun a moderátori Dávid Gránsky a Lujza Garajová Schrameková ako principáli. Pozrite si upútavku vyššie.