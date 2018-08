Neuveríte, čo vyviedli porotcovia Talentu: Chalani, TOTO myslíte vážne?!

Motto súťaže vzniklo a prischlo šou vďaka porotcovi s povesťou antifanúšika kúzelníkov. Niekoľkokrát vyslovil zázračnú vetu pri vystúpení súťažiacich. Ostatným kolegom, ktorí spolu s ním hodnotili výkony talentovaných ľudí, sa to zapáčilo natoľko, že sa toho chytili doslova všetkými desiatimi. Koniec koncov presne o tom tento program je – nebáť sa, prísť, vyskúšať a nadobudnúť vedomosť minimálne takú, či to za to stálo alebo nie.

Českému moderátorovi zo štvorice katov sa zapáčilo toto heslo až tak veľmi, že s hudobným producentom uzavreli zvláštny pakt – dať sa spoločne tetovať. Posledný deň nakrúcania si zavolali do VIP salóna porotcov tetovača, ktorý im obom vytetoval jednoduchú, no veľavravnú vetu „Never try, never know“. Chlapskému osadenstvu teda ostane spomienka na siedmu sériu talentu už navždy vrytá nielen do pamäte.

Jarovi Slávikovi a Jakubovi Prachařovi ostane spomienka na siedmu sériu Talentu navždy. Zdroj: TV JOJ