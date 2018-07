VIDEO Jojkársku hviezdu vytočil »redaktor« do nepríčetna: Treskla ho mikrofónom po hlave a odišla!

BRATISLAVA - Poriadne mu naložila! Nela Slováková je česká hviezda, ktorá sa do povedomia dostala vďaka účinkovaniu v jojkárskej reality show Hotel Paradise. Momentálne je z blondínky úspešná podnikateľka a na Instagrame má obrovské množstvo fanúšikov, ktorí sledujú každý jej krok. Kráska je však známa aj svojím temperamentom, ktorý predviedla aj na nedávnej prehliadke Miss Carat Tuning 2018. A takto si jej hnev odniesol slovenský herec Lukáš Pavlásek (30)!

Hoci je Lukáš známy herec, najnovšie zatúžil po práci redaktora. Počas prehliadky teda na rozhovor oslovil krásnu Nelu, ktorej sa zveril, že by sa rád zaradil do vyšších celebritných kruhov a objavil sa v šou Jána Krausa. S tým sa mal dohodnúť, že ho do svojej českej šou pozve v prípade, ak si ako partnerku nájde akúkoľvek známu ženu. Ako Pavlásek priznal, zo Sloveniek ho najviac oslovila Slovákovej dobrá kamarátka, playmate Zuzana Plačková.

Počas rozhovoru ho však napokon zjavne očarila aj sexi Nela. Keď mu totiž ukázala svoj strojček na zuby, Lukáš prišiel s nečakanou reakciou. Blondínku sa pokúsil pobozkať. No a ako to celé napokon dopadlo, si môžete pozrieť v našom videu vyššie!

VIDEO: Pozrite si aj to, ako Lukáš Pavlásek robil rozhovor s českým moderátorom Janom Krausom.