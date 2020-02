VOĽBY 2020 Sú potrebné zmeny,ktoré sa budú týkať menšinového školstva, tvrdí Bárdos

Zdroj: FOTO TASR - Jakub Kotian

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska? Aké riešenia ponúkate?

Najväčším problémom Slovenska je obrovská korupcia a to, že súčasná vládna garnitúra sa spojila s podsvetím. Podsvetie a gauneri riadia tento štát. Avšak bez výmeny súčasnej garnitúry nie je možné urobiť zmeny. Môžu tam nastať iba kozmetické úpravy, ktorých sme doteraz boli svedkami. Spôsob politiky je stále ten istý. Ozajstná zmena je jediné východisko pre Slovensko. V súčasnosti nie je Slovensko právny štát. Pre niektorých je to štát v štáte. Niektorí si mohli a môžu dovoliť hocičo, nič sa im nestane. Obyčajný človek je potrestaný za to, ak spraví chybu. To nie je v poriadku. Takisto nie sú v poriadku veľké regionálne rozdiely. Po 30 rokoch od Nežnej revolúcie musíme konštatovať, že južné Slovensko zaostáva.



Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?



My sme sa jasne vymedzili, s ktorými stranami nepôjdeme. Sú to Smer-SD, SNS, ĽSNS a Vlasť. Tieto štyri strany v žiadnom prípade nemôžu urobiť také zmeny, ktoré sú potrebné. Tie strany, ktoré sú vo vláde, sú zodpovedné za súčasný stav republiky. S extrémistickými silami v žiadnom prípade nejdeme.



Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť pripravenú reformu?



Zmena v zdravotníctve je potrebná, ale nie tak, ako to chcela urobiť exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ani v takom štýle, a ani v takej podobe, ako ju navrhovala. Nemocnice treba aj na vidieku, nielen vo veľkých mestách. Ľudia, ktorí žijú na vidieku v jednotlivých regiónoch, majú také isté právo sa dostať k lekárovi a mať takú istú zdravotnú starostlivosť, akú majú tí, ktorí žijú v mestách. To znamená, že tam nevidíme rovnoprávnosť a rovnú šancu pre ľudí. Reforma takou formou, akou sa začala, nie je možná ani mysliteľná. V zdravotníctve je treba nutne urobiť také zmeny, ktoré nie sú ad hoc zmenami, ale takými, ktoré pocíti aj pacient.



Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?



To, čo sa deje a čo sa dialo v justícii, s napojením na najvyšších predstaviteľov štátu, je nepredstaviteľné. Nech je to tak, že tí, ktorí tam sú, nesú za svoje chyby osobnú zodpovednosť. My chceme, aby zodpovednosť bola aj pre tých ľudí, ktorí sú vo vláde a zastávajú vysoké funkcie. Potom je možné urobiť zmeny. Pokiaľ tam budú ľudia, ktorí sa vzdávajú talára, vyzliekajú talár alebo sú nútení ho vyzliecť, tak nie je možné mať dobré súdnictvo. Nie je to v poriadku. Treba začať zhora, ľuďmi, ktorí tam vytvorili jednu kastu a riadia štát. Musíme spraviť až také zmeny, že tých ľudí treba vymeniť. Také legislatívne aj personálne zmeny musíme urobiť, aby právny štát fungoval a právo platilo pre všetkých.





Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva?



Aj tu sú potrebné obrovské zmeny, ktoré sa budú týkať menšinového školstva. Treba jasne pomenovať, aké sú priority a akým spôsobom sa budú vyučovať deti, ktoré majú iný materinský jazyk ako väčšina. Súčasný systém ani nedefinuje možnosť učiť sa iným spôsobom. Počas posledných rokov boli skúšané rôzne metódy výučby, nemáme však taký zákon, ktorý by nastolil jasné pravidlá. Nemáme rámcový zákon pre život menšiny, ktorý by obsahoval aj oblasť školstva, aj kultúry či používanie menšinových jazykov.



Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?



Naša strana chce spraviť také zmeny, aby sme na takéto otázky nemuseli odpovedať. Strany, ktoré sa dostanú do parlamentu, by nemali spolupracovať s extrémistickými stranami. Nie je mysliteľné, aby s fašistickými výrokmi a programom hovorili, aký majú názor na Rómov a predstaviteľov iných národností. To sú zásadné veci, ktoré nemôžeme tolerovať. Pokiaľ tu však bude tolerancia z najvyšších kruhov, tak nie je možné dať extrémistov do pozadia.



Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?



Daňový systém treba korigovať. V prvom rade však treba zmeniť prostredie pre ľudí, ktorí pracujú a vytvárajú pracovné podmienky. Je potrebné zmeniť podmienky pre živnostníkov tak, aby sa im oplatilo pracovať. Treba aj menej administratívy, tá záťaž je obrovská. V našom programe je jasne napísané, aby sa daňové zmeny robili iba raz za rok a platili vždy iba od prvého januára. Nechceme, aby v tom bol chaos, lebo sa stále niečo mení. Tiež chceme, že ak sa prijme nová legislatíva, aby niečo aj ubudlo. V spleti tých zákonov sa v súčasnosti človek nevyzná.



Ste za zachovanie súčasného zahraničnopolitického smerovania Slovenska?



Slovensko má dobré smerovanie. Európska únia (EÚ) a NATO sú zábezpeky. Musíme ostať súčasťou EÚ. Na smerovaní netreba nič meniť. Musíme robiť len to, aby bol náš hlas v týchto organizáciách silnejší.