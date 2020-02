VOĽBY 2020 Politológ reaguje na posledný prieskum: OĽaNO stúpa vďaka výraznej kampani

„Dalo sa očakávať po tom, čo Matovič začal v posledných týždňoch robiť, že sa to odzrkadlí na jeho preferenciách. Zo všetkých opozičných lídrov ho najviac vidieť a jeho rétorika je najostrejšia. Druhá vec je, čo je obsahom tejto rétoriky,“ uviedol politológ.

VOĽBY 2020 Prieskum prináša šokujúcu zmenu: 25 dní pred voľbami predbehol kotlebovcov nový líder opozície

Smer-SD by podľa prieskumu vyhral so ziskom 17,1 percenta. Potvrdil tak doterajšiu prvú pozíciu aj z predošlých prieskumov. Podľa Koziaka stráca Smer-SD v dlhodobých trendoch podporu, napriek tomu politológ predpokladá, že by mal voľby vyhrať. „Do volieb sú tri týždne a ten pokles nie je tak výrazný, aby strana padla pod 15 percent, čo by ohrozilo jej prvenstvo. Do volieb by sa muselo stať niečo veľmi dramatické,“ zhodnotil.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Stranu Kotlebovci–Ľudová strana Naše Slovensko by podľa prieskumu volilo 11,1 percenta opýtaných a skončila by tak tretia. Koziak nevníma „dramaticky“ tvrdenia, že by táto strana mohla vyhrať voľby. „Za týmito prognózami je viac obava, než racionálna kalkulácia vzhľadom na to, čo doteraz ukazujú prieskumy,“ myslí si Koziak.

Tesne nad hranicou päť percent, čo predstavuje ich potrebný počet na vstup do parlamentu, sa v prieskume ocitli strany Kresťanskodemokratické hnutie 5,5 percenta, Slovenská národná strana 5,5 percenta a Sloboda a Solidarita 5,2 percenta. „Určite lídri týchto strán budú výsledky volieb očakávať s veľkým napätím, pretože nič nemajú isté. Ešte sme asi nemali také voľby, kde by toľko strán mohlo skončiť mimo parlamentu,“ poznamenal Koziak.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Z prieskumu vyplynulo, že väčšinovú vládu by mohlo vytvoriť päť subjektov. Konkrétne zoskupenie OľaNO/NOVA/KÚ/Zmena zdola – Za ľudí – Progresívne Slovensko(PS)/Spolu – KDH a SaS by mali tesnú väčšinu 77 kresiel zo 150-člennej Národnej rady SR. Ak by bola súčasťou koalície aj strana Sme rodina, nová koalícia by získala 89 poslaneckých kresiel.

Kľúčový aspekt volieb

Podľa politológa bude kľúčový výsledok strán, ktoré sa pohybujú okolo hranice 5 percent. „Keď prepadne SNS, tak pri vhodnej konštelácii politických síl, by opozícia mohla zostaviť vládu aj bez Borisa Kollára a jeho strany Sme rodina. Pre celkový výsledok volieb a zostavenie vlády, tak bude dôležitejšie, ktorá zo strán sa do parlamentu nedostane,“ zdôraznil Koziak.

Najnovší telefonický prieskumu agentúry Polis Slovakia pre denník Pravda sa uskutočnil v dňoch 23. až 30. januára na vzorke 1 109 respondentov. Na voľbách by sa zúčastnilo 60 percent oprávnených voličov.

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára.