VOĽBY 2020 SaS predstavila balík 247 riešení na zlepšenie fungovania hospodárstva

Podnikateľská agenda podľa generálneho manažéra SaS Romana Foltina reaguje na zhoršujúce sa podnikateľské prostredie. Podnikateľom chcú pomôcť napríklad tým, že by sa zreálnila v daňovom náklade spotreba pohonných látok. Zamerali sa aj na nadmerné odpočty DPH.

"Podnikateľ, ktorý má pár eur, sa dostane do nadmerného odpočtu, potrebuje dostať svoje peniaze späť, a sú nezmyselne zadržiavané veľmi dlhú dobu, hovorí sa o jednom roku a možnosti predĺženia. Chceme toto obdobie znížiť na maximálnu dobu štyroch mesiacov," priblížil v pondelok na tlačovej konferencii Foltin.

Podpredseda SaS Karol Galek podotkol, že slovenské hospodárstvo stojí na energetike. Slovensko má pritom podľa neho jedny z najvyšších poplatkov v cenách energií. Liberáli chcú odstrániť z cien energií všetky politické zásahy, v priemere by slovenské domácnosti podľa Galeka mohli ušetriť 80 eur ročne v účte za elektrinu. Dostavba jadrovej elektrárne Mochovce je podľa neho "najväčšia nášľapná mína", ktorá čaká budúcu vládu.

Riešenia z oblasti dopravy

Riešenia z oblasti dopravy obsahujú napríklad zmenu smerovania výnosu z mýta tak, aby išlo všetkým správcom podľa ich zaťaženia. SaS tiež chce, aby nebolo možné spraviť zmenu vysúťaženého diela na úkor kvality a bezpečnosti. Liberáli zároveň navrhujú, aby oznámenie o pokute mohlo byť posielané maximálne do jedného mesiaca, aby to malo vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

V cestovnom ruchu by podľa liberálov malo byť podnikateľom umožnené, aby sa mohli venovať inováciám a kvalite služieb. Opatrenia by mali zahŕňať napríklad automatické zasielanie hlásenia pobytu cudzincov. Navrhujú tiež zmenu rekreačných poukazov tak, aby boli dobrovoľné. Podpora cestovného ruchu by sa podľa nich mala zameriavať skôr na zahraničných návštevníkov.

Riešenia pre gastronómiu obsahujú zrušenie schvaľovania potravinárskej, respektíve reštauračnej prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva, zrušenie povinnosti preukazovať hygienické minimum či zrušenie delených chladničiek a počtu umývadiel v reštaurácii.

Zakročiť proti čiernym stavbám

V stavebníctve SaS navrhuje v maximálnej miere zjednodušiť proces vydávania stavebného povolenia pri jednoduchých stavbách, medzi ktoré patrí väčšina bežných rodinných domov. Zakročiť plánujú aj proti čiernym stavbám. Minimálna pokuta za čiernu stavbu by mala byť podľa SaS minimálne 25.000 eur alebo 25 % z investičných nákladov, na základe nariadenia štátneho staveného dohľadu by sa im zároveň mohla zastaviť dodávka energií.

Zmeniť legislatívu navrhujú aj v prípade nájomného bývania, malo by sa zjednodušiť stavebné konanie, zrýchliť odpisovanie nehnuteľností, ale aj umožniť vznik tzv. REIT-ov, čo je realitný investičný trust.