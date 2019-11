Kočnerovi a Ruskovi sa rúca obhajoba: FOTO Svedkovia o zmenkách nevedia, usvedčiť ich môže bakalárka

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Na poslednom hlavnom pojednávaní sa pokračovalo v čítaní správ z mobilnej aplikácie Threema

Ako svedkyňa vypovedala aj dcéra Mariana Kočnera Karolína

Jej svedectvo malo dokázať, že Peter Tóth je ako svedok nedôveryhodný

Súdne pojednávanie sa koná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave práve preto, aby sa ho mohol zúčastňovať aj Kočner

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej a prokurátor podal obžalobu na Mariana Kočnera v prípade vraždy Jána Kuciaka

10:17 Výsluch tohto svedka je ukončený. Nasleduje 10-minútová prestávka a po nej má prísť vypovedať redaktorka Nina Sobotovičová.

10:15 "Pán svedok poskytol túto finančnú čiastku nie za to, že Kočner s Ághom ručili podielom pani Volzovej, pani Volzová ručila svojím podielom sama. Ponúkli sme ho síce my, ale pani Volzová s tým súhlasila. Bez jej súhlasu by to ani nebolo možné," doplnil ešte Kočner.

10:14 K výpovedi svedka sa vyjadruje aj právnička Lucia Tandlich. "Svedok uviedol, že o zmenkách sa dozvedel až v roku 2016. Dané skutočnosti opätovne potvrdzujú, že obaja obžalovaní sa snažia do príbehov zakomponovať svoju vymyslenú legendu o zmenkách," povedala Tandlich.

10:11 Výsluch svedka je ukončený, k jeho výpovedi sa vyjadrí obžalovaný Marian Kočner. "Výpoveď svedka je v rozpore s tvrdením prokuratúry, ktorá tvrdí, že vysporiadaním celého tohto sporu bola suma 80 miliónov korún. Ako sme sa od pána svedka dozvedeli, to vysporiadanie bolo vyššie o ďalších 35 miliónov plus úroky," hovorí Kočner s tým, že už sa nestaral o splatenie, lebo to prevzala spoločnosť Forza.

"Svedok sa síce nevyjadril presne, ale potvrdil, že hodnota licencie sa pohybovala v rádovom násobku," dokončil Kočner.

10:09 Doplňujúce otázky má aj obhajca MIchal Mandzák. Jeho otázky namieta po niekoľkýkrát splnomocnenec Daniel Lipčic a na pojednávaní tak vzniká napätie.

10:08 "Pán svedok, mali ste záujem stať sa 50% vlastníkom spoločnosti, ktorá vlastnila licenciu?" pýta sa Kočner. "Nebol to prvotný záujem," odpovedal svedok.

10:04 Mojtovi kladie otázky aj obžalovaný Marian Kočner.

09:51 Sudkyňa Pamela Záleská sa pýta, čo mal Mojto z toho, že požičal 35 miliónov korún Gamatexu. "Nič zvláštne. Možno my sme mali vyšší úrok a bolo to výhodné," odpovedal svedok.

09:50 Predseda senátu sa pýta, či mal Mojto vzťah s Pavlom Rusko. Svedok odpovedá, že ho stretol raz náhodne na Hviezdoslavovom námestí.

09:49 Právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec sa pýta, ako vznikla suma 35 miliónov korún. "Jednoducho, taká bola požiadavka od pána Kočnera a Ágha," odpovedá Mojto. Na otázku, či niekedy rokoval aj so Sylviou Volzovou, odpovedal záporne.

09:45 Svedok vypovedá, že ani Kočner, ani Rusko mu nespomínali, že by bola Markíza na predaj, alebo že by mal niekto záujem o jej kúpu.

09:42 "Príchádzali ste do kontaktu s pánom Ruskom v roku 1998?" pýta sa prokurátor. "Nie," odpovedal svedok. Šanta sa pýta aj na doktora Valka, ktorý mal podľa Kočnera a Ruska riešenie v podobe zmeniek navrhnúť. "Absolútne nie, nestretol som ho, nespomínali ho," vypovedá svedok.

09:41 Šanta sa Mojtu pýta, ako si pamätá kauzu Gamatex a spor o Markízu. Svedok tvrdí, že si ho pamätá len z médií.

09:40 Mandzák výsluch svedka ukončil, pokračuje prokurátor Ján Šanta.

09:36 Výška pôžičky pre Kočnera s Ághom bola 35 miliónov korún. Aj Mojto tvrdí, že o zmenkách nič nevedel a dozvedel sa o nich až z médií.

09:23 Svedok kedysi vlastnil spoločnosť Telefilm Eurokim, ktorá sa tiež sporila s Markízou. Mojto opisuje aj stretnutie so Sylviou Volzovou, ktorá mala v Markíze 50% podiel.

09:18 Výsluch vedie obhajca Kočnera Michal Mandzák.

09:16 Stretnúť sa mali za účelom pôžičky pre Gamatex, ktorý Kočner s Ághom vlastnili.

09:14 Mojto vypovedá, že ho kontaktoval Kočner aj so Štefanom Ághom, ktorý je tiež obvinený z falšovania zmeniek.

09:13 Ako prvý svedok je dnes predvolaný František Vojto, ktorý sa podľa vlastných slov stretol s Marianom Kočnerom v roku 1998.

​09:04 Na lavici obžalovaných sedí Marian Kočner, Pavol Rusko prítomný nie je.

09:00 Začína sa ďalšie hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek. Obžalovaní sú Marian Kočnera a Pavol Rusko.

Na dnešnom pojednávaní má byť vypočutá ako svedkyňa aj Nina Sobotovičová, ktorá ešte ako študentka žurnalistiky v roku 2017 robila bakalársku prácu o kauze Gamatex, v rámci ktorej robila rozhovor aj s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom. Sobotovičová tvrdila, že jej bakalárska práca by mohla usvedčiť obžalovaných z podvodu. V nej sa totiž nachádzajú aj Ruskove podpisy. Okrem Sobotovičovej sú predvolaní ďalší dvaja svedkovia.

V pondelok vypovedala Karolína Kočnerová, ktorá mala spochybniť svedectvo Petra Tótha. Na lavici svedkov však pôsobila neisto a veci sa jej značne plietli. Podľa jej výpovede sa s Tóthom, ktorý svedčil v neprospech Kočnera, prestala stretávať v momente, keď povedal, že si mal podnikateľ z mafiánskych zoznamov objednať vraždu novinára Jána Kuciaka. "Môj otec by tohto nebol nikdy schopný," povedala Kočnerová.

Pokračovalo sa aj v čítaní zo šifrovanej aplikácie Threema, ktorú obhajoba stále namieta s tým, že je získaná nezákonne. Z tej istej Threemy však prečítal vetu aj Kočner.

Pojednáva sa vo väznici

Doterajšie pojednávania sa konali na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, na ktorý Kočner neprišiel. Za prísnych bezpečnostných podmienok ho tak previezli do Justičného paláca v Bratislave. Pojednávanie sa koná v Justičnom paláci nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj preto, lebo Kočner sa údajne v Leopoldovskej väznici nemôže rozprávať so svojimi advokátmi.

Tvrdí, že miestnosť, v ktorej sa s nimi stretáva, je odpočúvaná. Momentálne je však Kočner vo väznici v Nitre, kde študoval spis k vražde Jána Kuciaka. V Nitre je vo väzbe aj jeho volavka a ďalšia obvinená v prípade vraždy Alena Zsuzsová.

Kauza zmenky

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Aghom mali vyhotoviť štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000 a splatných po 15 rokoch na súde požadovala firma Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariana Kočnera.

Vyplatiť ich mali práve Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia. Markíza počas súdnych konaní dlhodobo spochybňovala pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Súd už v jednom konaní o zmenke v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Urobila tak sudkyňa Maruniaková, ktorá sa spomína aj v Kočnerovej Threeme, údajne na príkaz Moniky Jankovskej. Markíza sa však odvolala. Kočner je okrem iného obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka, pričom porkurátor už podal obžalobu. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej.