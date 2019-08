Ak Jankovská ostane vo funkcii, nie sme podľa Matoviča právny štát

BRATISLAVA - Ak osoba, ktorá mala kontakty s podozrivým z vraždy novinára Jána Kuciaka až do jeho zadržania, ostane vo funkcii štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, nie sme právny štát. V nedeľu to povedal predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič v súvislosti s údajnou komunikáciou tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej s podnikateľom Marianom K. Opätovne vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na jej odvolanie.

"Jankovská celému Slovensku tvrdila, že Mariana K. nepozná a nie je s ním v kontakte. V skutočnosti si s ním až do jeho zadržania písala viac ako 1000 správ," zdôraznil Matovič. Tvrdí, že údajné správy Jankovskej s Marianom K. sú dôkazom prepojenia Smeru-SD s vraždou novinára. Dodal, že v súčasnosti by mala celá opozícia stáť pred ministerstvom a apelovať na jej odvolanie.

"Monika Jankovská spáchala atentát na spravodlivosť na Slovensku," podotkol s tým, že premiér a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sú spolupáchateľmi tohto atentátu. Ak na jej odvolanie premiér potrebuje legislatívne zmeny, ponúkol vláde súčinnosť. Matovič opätovne avizoval celodenný protest pred budovou rezortu spravodlivosti v prípade, ak minister a premiér Jankovskú neodvolajú do nedele do polnoci. Protest by sa mal podľa jeho slov konať v pondelok (26. 8.) od 9.00 h ráno.

Pellegrini v sobotu (25. 8.) povedal, že v prípade Jankovskej bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Gál podľa svojich slov okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na jej odvolanie. V prípade ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál podľa svojich slov zotrvanie vo funkcii ministra.

Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov. Meno štátnej tajomníčky sa malo objaviť v údajnej komunikácii podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

SaS: Pellegrini aj Gál majú dostatok informácií k odvolaniu

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) aj vláda SR majú dostatok informácií na odvolanie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stanovisku, ktoré poskytol tlačový odbor strany.

„V zmysle ustanovení Zákona o Slovenskej informačnej službe sú ministrovi Gálovi aj ostatným členom vlády poskytované informácie o organizovanej trestnej činnosti a protiústavnej činnosti, ktorých súčasťou nepochybne museli byť aj tie, ktoré sa týkajú Moniky Jankovskej. Preto tvrdenia predsedu vlády Pellegriniho, že súvisiace podozrenia sa musia najprv potvrdiť, ako keby bolo potrebné preukázať vinu v trestnom procese, nie sú ničím iným, ako prekrývaním reality na získavanie času pre benefit jeho straníckej kolegyne Jankovskej,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS). Podľa neho nie je dôvod zbytočne čakať s návrhom na odvolanie Jankovskej.

„Všetko však nasvedčuje tomu, že práve pre svoju harabinovskú minulosť sa Monika Jankovská naďalej teší priazni, ako v smeráckych politických kruhoch, tak aj v Súdnej rade SR. Pripomínam, že bola opakovane navrhovaná do najvyšších súdnych funkcií ako predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbertom Madejom zo Smeru, tak aj predsedníčkou súdnej rady Lenkou Praženkovou,“ dodal poslanec. „Len zásadné zmeny na kľúčových miestach moci za osoby, ktoré svojou minulosťou preukázali ozajstný záujem o očistu našej spoločnosti, môžu zachrániť Slovensko pred nenávratným upadnutím do totálnej kontroly našej vlasti zločincami,“ uzavrel.