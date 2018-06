Odhalenie o novej strane, ktorá chce vymeniť Smer a SNS: Právnik spája mafiu, Harabina aj Kočnera

Marek Para je právnikom v Slovenskej advokátskej komore, svoje služby poskytuje nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku. Okrem toho je podpredsedom strany Národná koalícia, obhajuje kontroverzných klientov a jeho meno sa začalo skloňovať pri Ivanovi Lexovi. Povráva sa, že práve Lexa stojí za Národnou koalíciou.

Para dostal ponuku od Kozlíka

Do Národnej koalície Para vstúpil na prelome februára a marca tohto roku. Po niekoľkých týždňoch zvažovania ponuku prijal. „Prijal som ponuku bývalého predsedu strany NK pána Kozlíka a viacročného súčasného tajomníka strany a súčasne advokáta Vladimíra Hudeca, ktorý je taktiež rodinný známy,“ uviedol pre Topky Marek Para s tým, že po registrácii za riadneho člena strany sa na návrh Kozlíka stal podpredsedom strany.

(Zľava) Podpredsedovia Branislav Jaďuď a Marek Para, predsedníčka strany Slavěna Vorobelová, prvý podpredseda Peter Sokol a tajomník strany Vladimír Hudec Zdroj: narodnakoalicia.sk

Na marcovom sneme došlo k výraznému omladeniu vrcholového vedenia strany. „Tým bola naplnená časť mojich očakávaní s ohľadom na budúce smerovanie, dynamiku a akcieschopnosť pri presadzovaní troch základných pilierov strany, a to sú národný, sociálny a kresťanský. Sám pochádzam z rodiny so silným vlasteneckým a sociálnym cítením,“ povedal advokát.

Vraždu Kuciaka zneužívali mnohí, aj Kiska

„Posledným impulzom pre môj vstup do mojej prvej politickej strany bolo zjavné zneužívanie brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, na politické účely celým spektrom aktuálnych politikov, vrátane prezidenta Slovenskej republiky, pána Kisku,“ uviedol Para s tým, že vie, že je ľahké kritizovať z diaľky. „Ale pokiaľ človek má skutočný záujem zmeniť chod vecí verejných k lepšiemu, môže tak v parlamentnej demokracii účinne pôsobiť len presadením sa v politickej strane.“

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

„Ako advokát vnímam nielen na domácej pôde (Lipšic, Madej a ďalší), ale aj v zahraničí (Rudy Giuliani, manželia Obamovci a ďalší) skutočnosť, že z mojej profesie často osobnosti prechádzajú pôsobiť do politickej sféry, čo je logické okrem iného aj pre možnosť podieľať sa priamo na formovaní legislatívneho rámca fungovania spoločnosti,“ povedal.

Kontroverzní klienti

Záujem stať sa advokátom bol u Paru evidentný už v mladom veku, na vysokej škole ho zaujalo trestné právo. Jeho meno sa začalo v poslednej dobe v médiách objavovať čoraz častejšie najmä v spojitosti s kontroverznými klientmi. „Výkon obhajoby je vždy spojený s obhajobou osoby, nie skutku. Nevnímam kontroverznosť mojich klientov tak, ako na ňu poukazujete vy. Máme profesionálny vzťah, každopádne jediné, čo by mi vadilo, je, ak by som sa spreneveril poslaniu advokáta alebo porušil zákonné či morálne predpoklady obhajoby,“ odpovedal Para.

Zdroj: Jan Zemiar

„Vami uvádzané mená sú len veľmi úzkym výberom z mien tvoriacich moju relatívne širokú klientelu. Okrem iných obhajujem v tíme s Lipšicom bývalého funkcionára strany Most-Híd pána Vospáleka, pred ESĽP bývalého ministra vnútra Krajčiho, tiež asistenta poslanca parlamentu Filipa Rybaniča a podobne,“ dodal na adresu kontroverznej klientely Para. Pred pár mesiacmi obvinili exriaditeľa Markízy Pavla Ruska, že si objednal vraždu svojej spoločníčky Sylvie Volzovej. Para sa stal Ruskovým advokátom.

Okrem toho ho obhajuje aj v kauze zmeniek, kde spolu s Martinom Pohovejom zastupuje aj Mariana Kočnera. V minulosti obhajoval Mareka Trajtera, známeho z prípadu vraždy Romana Deáka, ktorú vykonal Robert Lališ alias Kýbel. Toho Para tiež zastupuje. Para obhajuje aj Filipa Rybaniča obvineného z porušenia bankového tajomstva, z posledného súdu sa však pre chorobu ospravedlnil. Na druhý deň už bol na súde s Ruskom.

Do tímu s Ivanom Lexom

Do povedomia sa dostal minulý rok, keď si ho do svojho advokátskeho tímu vybral Ivan Lexa. Obhajoval ho vo veci únosu Michala Kováča ml. do cudziny. Meno bývalého šéfa SIS sa skloňuje aj pri vražde Róberta Remiáša. „V prvom rade som bol štandardne oslovený o prevzatie obhajoby, pričom právna problematika bola natoľko zaujímavá, že som ponuku prijal,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie vstúpiť do tímu Para.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

„Kolegovia v tíme sú navyše odo mňa o niečo starší a skúsenejší, takže je to pre mňa veľká príležitosť čerpať poznatky a skúsenosti,“ dodal. Povráva sa, že za stranou Národná koalícia stojí práve Lexa. „Môžem vás ubezpečiť, že Národná koalícia je stranou, ktorá nemá, ako sa snažíte naznačiť, nejasné pozadie. Práve výrazné omladenie vedenia prinieslo nové názory, ktorými máme záujem prispieť k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov. Pre mňa ako nováčika v politike je to veľká výzva, ktorej sa budem veľmi svedomito a čestne venovať,“ dodal Para.

Podpora Harabina

Mimoparlamentná strana Národná koalícia v oficiálnom stanovisku strany vyjadrila v budúcoročných prezidentských voľbách podporu Štefanovi Harabinovi. Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová uviedla, že do volieb vlastného kandidáta nepostavia. Zároveň vyzvala priaznivcov a členov strany, aby sa zapojili do aktívnej podpory Harabina. „Strana ho považuje za jediného relevantného kandidáta pre národný blok a kandidáta, ktorého Slovensko potrebuje,“ vyjadrila sa Vorobelová.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Z dôvodov, pre ktoré vstúpil do strany Para, plne súhlasí aj s podporou Harabina. „Môžem dodať, že aj z týchto dôvodov som uvítal a presadzoval rozhodnutie strany Národná koalícia o podpore excelentného právnika a dlhoročného sudcu NS SR Štefana Harabina na post prezidenta SR vo voľbách roku 2019,“ vyjadril sa na adresu oficiálneho stanoviska strany.

Stranu riadil Mečiarov minister

Vo vedení strany sedia bývalí politici i mediálne známi ľudia. Predsedníčkou strany sa od apríla tohto roku stala Slavěna Vorobelová. Kedysi pôsobila ako hovorkyňa a riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa a kontroly na Národnom inšpektoráte práce. Z funkcie bola odvolaná po upozornení na podľa nej nezákonné praktiky v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj napriek štatútu chráneného oznamovateľa protispoločenskej činnosti.

Sergej Kozlík Zdroj: SITA/Ján Viazanička

Ďalším podpredsedom je bývalý minister financií a pravá ruka Vladimíra Mečiara Sergej Kozlík. V auguste 2015 sa Strana demokratického Slovenska premenovala na Národnú koalíciu. Strana je zaregistrovaná od marca 2014. Jej zakladateľom je okrem Vorobelovej a Kozlíka aj súčasný prvý podpredseda Peter Sokol. Národná koalícia si podľa Vorobelovej trúfa byť silnou konkurenciou pre vládne strany Smer-SD a SNS, ako aj pre opozičné KDH a Kotlebovu ĽS-NS.