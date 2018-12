Trpká skúsenosť so známym predajcom: Miloš objednaný tovar obratom uhradil, prístup firmy ho šokoval

Miloš H. vykonal i uhradil objednávku na alza.sk prostredníctvom služby TatraPay ešte v piatok 30. novembra v doobedňajších hodinách. Išlo o odnímateľnú klávesnicu k tabletu za 139,90 eura.

Miloš nám pripomína, že asi pred dvomi týždňami si u rovnakého predajcu kúpil tablet za 619 eur a ďalšie príslušenstvo za viac ako sto eur, lebo cez spoločnosť nakupuje už dlhé roky. „Patrím teda k pravidelným zákazníkom, no takýto spôsob jednania ma naozaj zarazil,“ rozpovedá nám čitateľ.

Internetová kúpa klávesnice podľa Miloša prebehla štandardne až na jeden detail. Na stránke obchodu sa objavila informácia, že platba zatiaľ nedorazila na ich účet. „Povedal som si, idú Vianoce, je toho veľa, počkám. V piatok poobede som si všetko overil cez môj internet banking, rovnako všetko v poriadku,“ vysvetľuje.

Keď sa situácia nezmenila ani v nedeľu, Miloš kontaktoval e-mailom zákaznícku linku. „V systéme vidím platbu vo výške 141,08 eura v stave žiadosť. To znamená, že nám banka negarantuje danú čiastku. Pravdepodobne nastala chyba pri platbe, preto, pokiaľ vo svojom bankovníctve túto platbu vidíte ako odrátanú alebo v rezerváciách, kontaktujte, prosím, svoju banku. V opačnom prípade, prosím, vykonajte platbu znova. (...),“ reagoval na čitateľov podnet pracovník zákazníckej linky.

Miloš dal na radu zamestnanca a obratom zatelefonoval do svojej banky. „Jej pracovník mi potvrdil, že platba prebehla úplne v poriadku. Vraj dokonca ide o vnútrobankový prevod Tatra banky (z môjho účtu na účet Alza, oba v Tatra banke), takže naozaj nevidí nijaký problém,“ tvrdí muž, ktorý následne spoločnosti napísal, že z jeho strany je všetko overené, pričom v banke neevidujú nijaký problém. Do prílohy e-mailu dokonca vložil aj kópiu potvrdenia o úhrade. No daný pracovník zo zákazníckej linky sa mu už neozval.

Informácia, že platba zatiaľ nedorazila na účet firmy, mu svietila na obrazovke i v pondelok 3. decembra. „Tentokrát telefonicky volám na ich zákaznícku linku. Dotyčná pani ma požiadala o opätovné zaslanie potvrdenia o platbe a v e-maile mi poslala: „Len čo mi dodáte podklady k platbe, postarám sa o bezodkladné doriešenie Vašej objednávky. (...),“ opisuje Miloš, ktorý síce potvrdenie o platbe poslal aj druhý raz, no nič sa tým nevyriešilo.

Preto v utorok osobne navštívil centrálu v Bratislave, kde musel so vzniknutým problémom oboznámiť ďalšiu zamestnankyňu. „Zase tá istá pesnička, ako všetko preverí a dá mi vedieť. Vraj musí dať žiadosť na učtáreň. Reagujem, že to už som počul dvakrát a tentokrát chcem riešenie. Dokonca na moju otázku, či jej dvaja kolegovia, s ktorými som môj problém riešil vôbec niečo urobili, hovorí „Nie, na učtáreň žiadosť neposielali.“ Pýtam sa jej, kde mám záruku, že Vy už niečo spravíte? Ona na to: „Veď Vám to hovorím.“ Reagujem, že to ste už tretia, čo "len" hovoríte. Nato odpovedala: „Ja Vás chápem, ale iné s tým neviem urobiť,“ krúti hlavou čitateľ. A len čo vyšiel dverami, začal rozmýšľať, kto by mu len vedel pomôcť.

Približne o hodinu neskôr mu prišiel e-mail. „Počkajte na SMS/e-mail s informáciou o tom, že si po tovar môžete prísť. Vašu objednávku (číslo sme nezverejnili, pozn. red.) alebo jej časť prevážame do predajne,“ priblížil výsledok svojej návštevy. No v skutočnosti sa stalo to, že tovar, ktorý mal mať v piatok poobede, nemal ani v uprostred týždňa.

Spoločnosť priznala chybu a zákazníkovi sa ospravedlňuje

Topky.sk si vyžiadali stanovisko od hovorkyne Alzy Patricie Šedivej. Tá uviedla, že v tomto prípade zlyhal elektronický systém. „V tomto ojedinelom prípade sa nevrátil správny stav transakcie, kolegovia z finančného oddelenia podnet riešia s Tatra Pay. Zákazníkovi sa týmto znova veľmi ospravedlňujeme, našim cieľom je poskytovať prvotriedny servis a maximálnu zákaznícku spokojnosť. Zákazníka budú kontaktovať kolegovia z oddelenia zákazníckej starostlivosti s ospravedlnením a ponukou drobnej kompenzácie,“ vysvetlila hovorkyňa.