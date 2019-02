BRATISLAVA - Posledné prieskumy ukazujú pomerne jasne, kto môže v prezidentských voľbách zamiešať karty. Pripravili sme prehľad hlavných bodov programov, ktorými sa kandidáti na post prezidenta snažia presvedčiť svojich voličov. Podstatnou zložkou je však aj otázka, či tieto sľuby dokážu z kresla prezidenta aj realizovať. Politológ Radoslav Štefančík pre Topky uviedol, do akej miery dokážu svoje sľuby splniť a na čo dosah reálne nemajú.

Na prvých miestach sa v prieskumoch dlhodobo umiestňujú mená Maroš Šefčovič, Zuzana Čaputová, Štefan Harabin, František Mikloško či Béla Bugár. Ich doterajším favoritom bol aj Robert Mistrík, no ten sa svojej kandidatúry vzdal s tým, že podporí Zuzanu Čaputovú.

Šefčovič ako ochranca práv

Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič, ktorý do volieb vstupuje aj za podpory vládnej strany Smer-SD má v programe niekoľko vecí. Svoje hlavné piliere kandidatúry stavia na otázkach prečo sa vlastne rozhodol kandidovať. Šefčovič chce byť ukážkovou reprezentačnou zložkou krajiny. V programe hovorí o chránení a budovaní dobrého mena republiky po celom svete.

Maroš Šefčovič Zdroj: TASR - Dano Veselský

Ako druhý dôvod uvádza, že mu ide o ochranu ústavy a zákonov Slovenska. Prezident je podľa neho v postavení nad výkonnou a aj nad zákonodarnou mocou. Jeho funkcia by mala podľa Šefčoviča spočívať v akomsi zrkadle, ktoré je nastavené politike a aj samotným politikom. Toto zrkadlo charakterizoval ako rovné a čisté.

V treťom dôvode je zahrnuté ochraňovanie občianskych a ústavných práv každého občana bez rozdielu. Prezident podľa neho nesmie mlčať, ak sa niekomu deje krivda. Nesmie sa podľa neho ani váhať verejne podporiť akúkoľvek prospešnú a dobrú aktivitu, ktorá smeruje ku zlepšeniu postavenia občanov. Šefčovič by v každom novom zákone zároveň vyžadoval, aby vláda predložila hodnotenie sociálneho dopadu na dôchodcov, mladých ľudí, mladé rodiny s deťmi a iné zraniteľné skupiny občanov.

Hodnotenie politológa

„Prezident určite nestojí ani nad vládou, ani nad parlamentom, takže ani pán Šefčovič, v prípade zvolenia, nebude stáť nad týmito dvomi zložkami štátnej moci. Ak by totiž stál nad parlamentom, mali by sme tu prezidentskú, a nie parlamentnú formu vlády a taká tu zatiaľ neexistuje. Parlament je nad prezidentom aj preto, že môže prelomiť prezidentove veto, a tak je to správne.

Prezident však určite môže svojimi prejavmi upozorňovať na prípadné porušovanie zákonnosti či na pošliapavanie ľudských práv. Neviem si ale predstaviť, ako má vláda pri každom zákone predložiť hodnotenie sociálneho dopadu na dôchodcov. Ak sa napríklad bude schvaľovať nový zákon o cestnej premávke, bude musieť vláda pouvažovať, ako sa nové pravidlá odrazia na živote dôchodcov?“

Žena s vidinou spravodlivosti

Protiváha kandidátky sa ukazuje na Zuzane Čaputovej, ktorá nechce, aby sa prezidentského postu zmocnil predstaviteľ akýchkoľvek pre ňu neprijateľných hodnôt. Čaputová vo svojom programe tvrdí, že na Slovensku je nedostatok spravodlivosti a chce to zmeniť. Pokračuje tým, že v týchto vodách sa orientuje dobre preto, že je advokátka. Spravodlivosť je podľa Čaputovej momentálne vychýlená len v prospech mocných. Ona chce byť tým článkom, ktorý tento stav dopomôže zmeniť.

Zuzana Čaputová Zdroj: Štáb Zuzany Čaputovej/Peter Konečný

V druhom rade požaduje dôstojnosť pre seniorov. Mladým ľuďom sa podľa nej otvárajú nové možnosti ale pre starších ľudí sú skôr zdrojom obáv. Dôchodcovia sa podľa nej ocitli na akomsi okraji spoločenského záujmu. Ako prezidentka chce trvať na zásadnej zmene starostlivosti pre seniorov. Čím menej týchto ľudí by malo tráviť čas v ústavnej starostlivosti a čím viac v domácej opatere.

Jej hlavný dôvod kandidovania je aj ochrana životného prostredia. Čaputová hovorí, že sa k prírode pristupuje bezohľadne. Kritizuje stav slovenských lesov a aj umožnenie nelegálneho výrubu. Ako prezidentka chce zabrániť devastácii prírody. Jej záujmom je presadiť najmenej 5 percent ekologicky najvzácnejšieho územia, ktoré ostane nedotknuté, ktoré by tvorilo tzv. bezzásahovú zónu. Z pozície prezidenta chce zároveň podporovať všetky návrhy na obmedzovanie a povinné zálohovanie plastov.

Hodnotenie politológa

„Je fajn, že chce podporovať spravodlivosť, ale bolo potrebné zdôrazniť, akým spôsobom. Pretože má skutočne pravdu, že spravodlivosť na Slovensku neexistuje. Spravodlivosť mocných je oxymoron, pretože ak sú mocní vo výhode, znamená to, že spravodlivosť neexistuje. V každom prípade bude prospešné, ak bude podporovať také zákony, ktoré posilnia mieru spravodlivosti na Slovensku.

Čo sa týka seniorov, tam vidím skôr volebný ťah na to, aby pritiahla na stranu aj staršieho voliča, ale neviem si predstaviť, ako by z pozície hlavy štátu podporovala dôstojnosť seniorov inak, než iba verejnými prejavmi. A cez svoje osobné návštevy jednotlivých inštitúcií, regiónov, samospráv, a hlavne cez svoje prejavy môže určite podporovať diskusiu o environmentálnych otázkach.

Harabin a zmena volebného systému

Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin je tiež medzi kandidátmi na post prezidenta. Jeho záujmom je obnoviť právny štát a sfunkčniť mechanizmy zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Chce, aby sa dosiahlo zavedenie nového volebného zákona. Politici by podľa neho mali vyjsť z celonárodného snemu prirodzených komunálnych a regionálnych autorít. Chce eliminovať permanentné recyklovanie politických strán.

Štefan Harabin Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Jeho ďalším záujmom je presadiť referendum o otázkach neutrality štátu a vzťahu k Európskej únii. Referendá by zaviedol aj v otázke sankcií voči Rusku, ktoré sú podľa neho v rozpore s medzinárodným právom.

Zaujíma sa aj o filozofiu zrušenia politických strán s oligarchiou v pozadí a bude presadzovať možnosť uchádzať sa o vrcholové miesta v štátnom aparáte bez nutnosti príslušnosti v politickej strane. Chce vymedziť postavenie neziskových organizácií. Na tie chce dokonca stanoviť prísnu kontrolu ich financovania. Plánuje aj zriadiť stredisko právnej pomoci pre slovenských občanov priamo v kancelárii prezidenta, kde chce osobne poskytovať občanom bezplatné právne poradenstvo.

Hodnotenie politológa

„Aj napriek jeho nespochybniteľnému právnemu vzdelaniu a právnej praxi si tento kandidát pomýlil prezidentské voľby s parlamentnými. Prezident nemôže zrušiť systém politických strán, nemôže zmeniť volebný zákon. V rámci prezidentskej kancelárie môže určite vytvárať nové odbory, ale netreba zabúdať, že ak mu na to v štátnom rozpočte vládnuca elita nevyčlení osobitné prostriedky, bude musieť hospodáriť s tým rozpočtom, ktorý má. Takže s jeho sľibmi môže byť razom koniec.

Určite však môže iniciovať diskusiu o vystúpení krajiny z NATO či z Európskej únie a ako prezident získať podporu dostatočného množstva podpisov na uskutočnenie referenda o týchto otázkach. Aj z tohto dôvodu je tento kandidát pre Slovensko a jeho zahranično-politickú orientáciu nebezpečný.“

Mikloško ako symbol revolučných zmien

Prezidentských program Františka Mikloška, ktorý bol dlhoročným členom hnutia KDH, sa skladá z tzv. desatora. V prvom bode hovorí o tom, že funkciu prezidenta bude vykonávať podľa litery a ducha Ústavy SR. Bude svoje právomoci využívať naplno, ale nikdy ich nebude prekračovať. V druhom bode zdôraznil osobnú autoritu. Tú si podľa neho prezident buduje svojím celoživotným príbehom a spôsobom výkonu funkcie. Ľudí chce spájať a nebude sa spájať ani s opozíciou a ani s koalíciou.

František Mikloško Zdroj: SITA/Diana Černáková

Mikloško v programe preferuje západný svet a aj jeho hodnoty. Chce byť aj angažovaným človekom v problematike vzdelanosti, a rovnako aj v otázkach kultúry a zdravia spoločnosti. František Mikloško stojí aj na strane Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky. Tá okrem iného hovorí aj o zmene mocenskej pozície Ruska.

Neobchádza ani otázku migrácie. Je za jasné odlíšenie legálnej, ilegálnej migrácie a utečenectva a za spoľahlivé pravidlá ich regulácie. Zároveň sa chce riadiť zásadami kresťanstva a stojí za princípmi náboženstva na Slovensku. Súčasne chce Mikloško zamedziť tomu, aby malá skupina vplyvných ľudí zneužívala štát a jeho orgány vo svoj vlastný prospech a svojimi rozhodnutiami vytvárala spoločenské prostredie, v ktorom kritika môže byť umlčaná aj za cenu toho najhrubšieho násilia na človeku.

Hodnotenie politológa

„Jeho program je mimoriadne jasný a zrozumiteľný, pretože František Mikloško ako jeden z mála kandidátov chápe hranice prezidentských kompetencií. T. j. zbytočne nesľubuje, čo zrealizovať nemôže, naopak podčiarkuje svoju filozofiu vychádzajúcu z princípov kresťanskej vierouky. Nesnaží sa rozhadzovať siete na všetky strany, ale stojí si jednoznačne za svojimi princípmi. Aj za cenu toho, že je zas a znovu iba do počtu.“

Bugár chce počúvať a spájať

Líder politickej strany Most-Híd Béla Bugár sa ako kandidát na prezidenta chce podieľať na tom, aby ako prezident bol reprezentantom bohatstva, ktorým Slovensko disponuje. Chce sa zároveň povzniesť nad politické šarvátky. Prezident podľa Bugára nesmie zahraničie využívať na riešenie svojich vnútorných sporov. Tým by oslabil nielen seba, svoj úrad, ale hlavne obraz našej krajiny.

Béla Bugár Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Bugár sa ako bývalý člen SMK zaujíma aj o práva menšín a etnických skupín. Medzi ľuďmi chce vytvoriť princípy občianskej rovnosti a spolupráce. Sloboda jednotlivca je totiž podľa neho úzko spätá so silou komunity, v ktorej žije. Bugár chce byť aj prezidentom, ktorý neobchádza ani otázku nových druhov vojen a problematiky výziev ohľadom bezpečnosti. Ako prezident chce byť v jadre diskusií o týchto celospoločenských témach hlavne preto, že prezident je aj vo funkcii veliteľa armády. Slovensko musí podľa Bugárovho programu čeliť aj týmto výzvam.

Jeho program hovorí aj o podnikateľskej vrstve. Zdôraznil, že prezident musí pozorne počúvať podnikateľov. Hlavne tých stredných a malých. Mal by byť prostredníkom pri vízii a vytváraní hodnôt pri ekonomickom smerovaní krajiny. Bugár zároveň vidí potenciál aj vo vidieku, ktorý je podľa neho benefitom budúcnosti a vyjadruje mu podporu.

Hodnotenie politológa

„Béla Bugár cez predstavenie svojej životnej filozofie predstavuje, čo bude a čo nebude podporovať. Zdôrazňovať dôležitosť vidieka alebo podporovať diskusiu o ochrane životného prostredia je určite dobrý plán, neviem si však predstaviť, ako by Béla Bugár v pozícii prezidenta vytváral podmienky na dôstojný život ekonomicky neaktívnych obyvateľov.“