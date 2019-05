Je pochopiteľné, že počet uchádzačov o post ústavného sudcu klesá, povedal Baránik

BRATISLAVA - Je pochopiteľné, že počet uchádzačov o post ústavného sudcu klesá. Povedal to dnes pred novinármi poslanec Národnej rady za SaS Alojz Baránik s tým, že "niektorí sa už nechcú na tej fraške zúčastňovať".

Podľa neho však vládna koalícia nemá záujem na tom, aby sa dohodli s opozíciou, ktorých uchádzačov vo voľbe podporia. "SaS vždy robila všetko v záujme Slovenska a robí to aj teraz. Ale nie je v záujme Slovenska, aby niekto, kto na to nemá predpoklady, bol ústavným sudcom," uviedol. "My sme vždy povedali, za koho sme hlasovali. Či majú stretnutia s koalíciou nejaký význam, pochybujem," podotkol Baránik a dodal, že koalícia sa s opozíciou stretla tesne pred poslednou voľbou len formálne.

Do voľby ústavných sudcov sa prihlásilo 16 uchádzačov. Informáciu dnes potvrdil predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD). O post sudcu na Ústavnom súde SR zabojuje 14 staronových kandidátov a dvaja nováčikovia. Kandidátov čaká aj verejné vypočutie pred parlamentným výborom, pričom do úvahy podľa Madeja prichádza iba jeden pracovný deň, 17. júna. Na Ústavnom súde SR stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich a parlament ich volil už trikrát. Zákonodarcovia musia nájsť ešte šesť mien, ktoré posunú Kancelárii prezidenta SR.

Aj napriek tomu, že počet uchádzačov klesá, Madej verí, že poslanci dokážu nájsť šesť mien. O termíne verejného vypočutia bude predseda výboru ešte informovať. Zúčastniť sa na ňom musia aj tí kandidáti, ktorí sa už prezentovali. Ako nováčikovia sa predstavia iba dvaja - Rudolf Čirč a Peter Kubík.

Okrem nových mien sa uchádza o post na košickom súde aj bývalý predseda strany Sieť Radoslav Procházka či štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Vo štvrtej voľbe bude NR SR hlasovať aj o Kataríne Čechovej, Ladislavovi Duditšovi, Michalovi Ďurišovi, Liborovi Duľovi, Borisovi Gerberym, Martine Jánošíkovej, Štefanovi Kseňákovi, Michalovi Matulníkovi, Petrovi Melicherovi, Zuzane Pitoňákovej, Petrovi Strakovi a Robertovi Šorlovi. Poslanci budú voliť kandidátov na ústavných sudcov na najbližšej schôdzi NR SR, ktorá sa začína 18. júna.