Boj o Ústavný súd pokračuje, sudca z kauzy úplatkov sa bráni: VIDEO Nie som Harabinov človek

Ústavnoprávny výbor dnes vypočúva zvyšných 14 kandidátov na sudcov Ústavného súdu

BRATISLAVA - Verejné vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu pokračuje aj dnes. Vypočutých by malo byť 14 kandidátov. Zdá sa, že tentokrát to nepúta pozornosť verejnosti do takej miery, ako prvá voľba. Ak pôjde všetko podľa plánov, po druhom kole prezidentských volieb by sme sa mali dozvedieť mená ústavných sudcov. Ani teraz však nie je isté, že ÚS bude plne obsadený. Voľby v parlamente by mala byť tentokrát tajná.