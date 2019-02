Opakovaná voľba ústavných sudcov bude opäť verejná

Výbor prijal časť uznesenia, ktoré navrhol Tibor Bernaťák (SNS), v ktorom výbor odporučil plénu hlasovať verejne. Za bolo osem poslancov a proti piati. Poslanci budú vyberať spomedzi 37 kandidátov o 11. hodine. V prípade, že nebude zvolený dostatočný počet, teda 18, bude celý proces potrebné opakovať, vrátane lehoty na predkladanie mien a verejného vypočutia uchádzačov. Ústavný súd SR môže byť od soboty nefunkčný, pretože sa končí mandát deviatim z trinástich sudcov. Na fungovanie pléna je potrebných minimálne sedem sudcov.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý v rozprave uviedol, že ide o snahu vládnej koalície zmeniť opakovanú voľbu na tajnú. "Nepovažujem za správne a férové, keď sa to dnes snažíte zvrátiť. Mali by ste rešpektovať, že vám to neprešlo, že sa bude hlasovať verejne. To, čo vy navrhujete, nedáva zmysel vecne a odborne. Nemá žiadnu logiku ani dôvod, tajne sa hlasuje iba vtedy, ak o tom hovorí Ústava SR, alebo v prípade, že sa na tom uznesie Národná rada SR," povedal Beblavý. Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) reagoval na Beblavého slová tak, že ide o politizovanie procesu a zasadnutie zvolal na podnet Andreja Danka.

"Ja som zvolal schôdzu na podnet predsedu Národnej rady SR. Vážim si vašu právnu argumentáciu, ale nie tú politickú, ktorú ste sem vniesli," odpovedal Madej na výzvu Beblavého. Podľa Ondreja Dostála (SaS) ide o právny omyl, keď pri novele rokovacieho poriadku z roku 2011 nebol zmenený jeden paragraf, ktorým argumentuje Madej. "Ide o zjavný omyl, ktorý si až doteraz nikto nevšimol," doplnil Dostál. Politizáciu odmietol aj predseda poslaneckého klubu SNS a člen výboru Tibor Bernaťák. Ten pripomenul, že sa Danko obrátil na výbor iba preto, že nastal právny nesúlad. "My nechceme ako strana vsunúť do opakovanej voľby tajné hlasovanie," povedal Bernaťák.