Možné opätovné rokovanie Ústavnoprávneho výboru: Opozícia a koalícia sa vo výzve nezhodujú

BRATISLAVA - Koaliční a opoziční členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR sa nezhodujú v tom, či by mal príslušný výbor opätovne hlasovať o kandidatúre expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) na post ústavného sudcu. Kým koalícia je presvedčená, že hlasovanie možné je, opozícia tvrdí, že výzva predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) je nezákonná a neopodstatnená.

Podľa predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Róberta Madeja (Smer-SD) by ďalšia schôdza pokračovať mohla, pretože už dvakrát v jednej veci hlasovali. Poukázal na to, že výbor najprv neprijal uznesenie, keď hlasovali o všetkých 40 kandidátoch naraz, a následne sa hlasovalo o každom uchádzačovi jednotlivo. "Je priestor, prečo by sme mohli akceptovať znova ďalšie hlasovanie," uviedol Madej v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Pripúšťa teda možnosť, že by sa výbor mohol znova zísť a rokovať, aby zaujal kladné či záporné stanovisko. Ústavnoprávny parlamentný výbor však podľa neho najskôr doručí predsedovi parlamentu zápisnicu z rokovania spolu s 39 uzneseniami, teda oficiálne výstupy z rokovania. Urobiť by tak mal najneskôr do utorka (29. 1.). Následne si výbor počká na oficiálnu požiadavku zo strany Danka v tejto veci. "Je možné, že výbor k tomuto bude mať schôdzu, ale s akým priebehom, s akými návrhmi a s akým výsledkom, povedať ešte neviem," poznamenal Madej.

Opačný názor na opätovné prerokovávanie a hlasovanie má člen výboru za SaS Alojz Baránik. Podľa neho je výzva na takýto krok nezákonná a neopodstatnená. Argumentuje tým, že je neprípustné požadovať, keď nejaký orgán rozhodne nejakým spôsobom, aby orgán znovu nad tou istou vecou zasadol. "To isté budeme robiť aj vtedy, ak nie je nejaký zákon prijatý, tak predseda NR SR nariadi, aby sa o tom zákone hlasovalo ešte raz?" pýta sa Baránik. Ak raz podľa neho kandidát nespĺňa ústavou stanovené podmienky, ako vek či prax, nie je dôvod znova vo veci hlasovať.

Poslanec Tibor Bernaťák (SNS) ako ďalší člen výboru zastáva názor, že rokovanie predmetného výboru mohlo byť pokojne prerušené. "Je potrebné, aby bol výbor v plnom zložení, v pokoji a rozvahe sa zaoberal jednotlivými predloženými podkladmi, ktoré nám boli doručené, a rozhodol," skonštatoval Bernaťák. Apeluje preto na rozvahu a rozvážne postupovanie a rozhodovanie o každom kandidátovi bez ohľadu na to, kto to je.

Pripravený ísť na prípadné ďalšie zasadnutie ústavnoprávneho parlamentného výboru je aj ďalší jeho člen, poslanec Ján Marosz (OĽaNO). "Ako však k tomu prídu 39 uchádzači, že jeden kandidát máva s nimi všetkými. Ako k tomu prídu čestní odborníci," zdôraznil Marosz. Podľa neho by bol rovnako vylúčený uchádzač, ktorý by nespĺňal napríklad požadovaný vek, ako ten, ktorý nemá požadovanú prax.