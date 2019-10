Spis k vražde Kuciaka má 25-tisíc strán: Rodiny si vyžiadali kópie, Kočnerovi hrozí druhá obžaloba

BRATISLAVA - Vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka je ukončené a všetky strany sa momentálne oboznamujú so spisom. Rovnako aj Marian Kočner, ktorý je obvinený z objednávky Kuciakovej vraždy. Z Leopoldova ho preto presunuli do väznice v Nitre.

Vyšetrovací spis k vražde novinára Jána Kuciaka má 25-tisíc strán. Advokáti, ktorí zastupujú rodiny Jána a Martiny, si vyžiadali kópiu spisu, aby sa s ním mohli oboznámiť. Rovnako aj obvinení a ich obhajcovia.

Poškodené rodiny si mali vyžiadať aj kópiu nahrávky, na ktorej má byť kauza Gorila a ktorá sa našla pri razii v dome Mariana Kočnera. Kočner je obvinený z objednávky novinárovej vraždy a momentálne je vo väzbe pre obžalobu v kauze zmenky.

"Dnes je to rok od zadržania vykonávateľov, oddnes študujeme spis. Čas pre nás zastal. To nie sú len dni, to sú bezsenné noci. To nie je len žiaľ, je to nekonečné prázdno. Výchova? Taká, že rodina je najviac, že brat brata nedá, že štastie je, že sme všetci, že sa denne rozprávame medzi sebou, ako sa má ten druhý, že sa nevieme dočkať spoločných chvíľ," napísal koncom septembra brat Jána Jozef Kuciak.

Obžaloba obvinených

Koncom októbra by na päticu obvinených, medzi ktorými je Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček, Zoltán Andruskó a Tomáš Szabó, mala byť podaná obžaloba. Ak sa tak stane, Marian Kočner bude mať na krku už druhú obžalobu. Momentálne sa konajú hlavné pojednávania v prípade falšovania miliónových zmeniek, v ktorom je okrem Kočnera obžalovaný aj bývalý šéf televízie Markíza Pavol Rusko.

Pri preštudovaní spisu majú procesné strany právo navrhnúť nové dôkazy. Vyšetrovateľ potom rozhodne, či ich ešte vykoná, alebo už pristúpi k návrhu na podanie obžaloby. Podľa našich informácií sú dôkazy voči Kočnerovi a spol. nepriestreľné.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej​

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú popravili v ich vlastnom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. Po likvidácii mladej dvojice vyšli do ulíc desaťtisíce Slovákov, ktorí žiadali, okrem iného, spravodlivé vyšetrenie zločinu.