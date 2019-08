KOČNEROVA THREEMA Sestra Jána Kuciaka posiela Ficovi tvrdý odkaz: Vymýšľate si a konšpirujete!

Rok 2018 bol pre rodinu Kuciakovcov a Kušnírovcov určite tým najhorším. V rodinnom dome vo Veľkej Mači bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. V prípade je obvinených niekoľko osôb, medzi nimi Marian Kočner, ktorý sa rád chvastal kontaktmi na rôznych vysokopostavených politikov.

Kočner je už vyše roka vo väzbe pre inú trestnú vec, falšovanie miliónových zmeniek, v ktorej je obžalovaný spolu s Pavlom Ruskom.

Vyšetrovatelia Kuciakovej vraždy dostali po piatich mesiacoch Kočnerov mobil. Dal im ho bývalý novinár a bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Kočner nebol hlúpy a cez mobil komunikoval prostredníctvom šifrovanej aplikácie Threema. Vyšetrovateľom sa však podarilo dostať sa k správam a z nich vyplynulo, že Kočner mal naozaj kontakty na najvyšších miestach.

Stretnutie s Hranolom

Časti Kočnerovej komunikácie s jeho volavkou Alenou Zsuzsovou, zverejnil DenníkN a portál Aktuality. Medzi inými politikmi sa v nich spomína aj Robert Fico. Kočner Alene píše, že má stretnutie s Hranolom. Predsedu Smeru má túto prezývku už niekoľko rokov.

Po zverejnení tejto komunikácie zvolal Fico tlačovú konferenciu, na ktorej vyzval premiéra Petra Pellegriniho, ministerku vnútra Denisu Sakovú a policajného prezidenta Milana Lučanského, aby "spravili poriadok".

Fico klasicky hovoril o "Sörösových deťoch", novinárskom "džiháde" proti strane Smer a útočil na médiá a redaktorov. Na otázku, či si s Marianom Kočnerom tyká neodpovedal a z tlačovej konferencie odišiel.

Mária Kuciaková posiela Ficovi odkaz

Komunikáciu z Threemy videli aj rodiny Jána a Martiny. "Keď sa k nám dostali správy z THREEMY po prvotnom šoku som rozmýšľala, aká bude vaša argumentácia. A napadlo mi jediné. Budete útočiť na novinárov. Budete ich urážať a znevažovať ich prácu. Budete vymýšľať a konšpirovať. Pán Fico, ak vám ide len o to, že tieto správy zverejnil DennikN a Aktuality, môžeme to zverejňovať my. Rodina Janka a Martinky," napísala sestra Jána Kuciaka, Mária.

"Čo si vymyslíte potom? Že nás niekto zmanipuloval? Že nás platia médiá? Sörös? Opozícia? Že sme celá rodina alkoholici? Že sa správame nevhodne, lebo máme sedieť doma a trúchliť? Nikto sa špeciálne nevysadil na vašu stranu. Nikto sa nerozhodol ju ani vás zničiť. Toto sú len výsledky vyšetrovania Jankovej vraždy. Médiá nešíria nenávisť, to robíte vy. Novinári si len robia svoju prácu, napriek veľkému ohrozeniu v ktorom boli aj sú," píše ďalej Mária s tým, že spomína aj lustráciu novinárov v policajnej databáze. Rovnako bol lustrovaný aj Ján Kuciak a výsledky tejto lustrácie sa dostali cez nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra až k Marianovi Kočnerovi.

"Vedeli ste o tom, ako ich lustrovali? Ako mali o nich zistené všetky podrobnosti? Že vedeli o ich rodičoch, deťoch či manželoch úplne každý detail? Videli ste tú schému, ktorú zverejnil pán Kern? A áno, tí novinári sa aj napriek tomu nezľakli a pokračujú vo svojej práci. To si zaslúži veľký rešpekt a obdiv a nie to, čo predvádzate. A takisto, ako novinári, aj my si myslíme, že všetku tú špinu, všetko treba zverejniť. Všetko, čo neublíži vyšetrovaniu, musí ísť von. Je dôležité, aby verejnosť vedela, v akom štáte žijeme. Ako sú posplietané chápadlá mafie cez políciu a vládu. A že to niektorí chcú uhrať na úniky z vyšetrovania je len preto, aby zdiskreditovali pána Juhása," hovorí Mária o vyšetrovateľovi, o ktorom Alena Zsuzsová tvrdí, že sa jej vyhráža.

"Je jasné, že to, že je stav vyšetrovania taký aký je, že sú vykonávatelia a jeden z objednávateľov za mrežami, je len a len zásluhou pár čestných a odvážnych vyšetrovateľov, ktorí sa vymanili a nebáli sa postaviť tejto mafii. Zásluhou pána Juhása a jeho tímu, ktorí si robili poctivo svoju prácu aj napriek tomu obrovskému tlaku, ktorému čelili od začiatku a bohužiaľ čelia stále. Len im môžeme ďakovať za to, čo všetko sme sa dozvedeli," dodala Kuciaková.

Na Ficovu výzvu reaguje Lučanský, Čižnár aj Pellegrini

Policajný prezident Milan Lučanský reagoval na výzvu Roberta Fica. "Každý vyšetrovateľ je procesne samostatný, nad zákonnosťou drží ochrannú ruku prokurátor. Ja osobne nemám informácie o tom, že by bol na policajtov vyvíjaný politický tlak. Hovoril som s vedením NAKA a ubezpečil som ich, že majú moju podporu a stojím za každým zákonným rozhodnutím policajtov," napísal v reakci Milan Lučanský.

Premiér Peter Pellegrini, ktorému Fico na tlačovej konferencii prízvukoval, že je jeho stranícky nadriadený, expremiérove slová komentovať nechce. "Nebudem komentovať čiastkové a neoverené informácie, ktoré cez médiá unikajú z vyšetrovacích spisov. Nechajme orgány činné v trestnom konaní robiť si svoju prácu. Všetci statoční policajti, prokurátori a sudcovia majú moju plnú podporu i podporu vlády Slovenskej republiky," povedal premiér.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár považuje výzvy politikov, či už z radov koalície alebo opozície, za snahu o ovplyvňovanie orgánov činných v trestnom konaní. Ak má podľa neho politik poznatky o porušovaní zákona zo strany prokurátorov, tak je nielen jeho právom, ale aj povinnosťou „signalizovať tieto poznatky Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky“.