Kuciakovi rodičia rok po tragédii: Neveria, že sa vyšetrovateľom podarí vraždu úplne objasniť

Kuciak bol zastrelený vlani 21. februára vo svojom dome v obci Veľká Mača. Objednávateľ podľa oznámenia prokuratúry zaplatil za vraždu najmenej 70-tisíc eur. Spolu s novinárom, ktorý sa narodil v Štiavniku, kde je aj pochovaný, prišla o život aj jeho partnerka Martina Kušnírová.

"Bolo to rozbehnuté dobre, teraz sa to viac-menej zastavilo. Majú tých štyroch, ale obávam sa, aby to nebol koniec," povedal o vyšetrovaní Kuciakov otec. Uviedol tiež, že čím ďalej, tým menej verí v úplné objasnenie prípadu. "Nevidím absolútne žiadnu príčinu, prečo by pani Zsuzsová nechala zavraždiť novinára," dodal.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár minulý víkend v televíznej debate povedal, že vyšetrovatelia sú možno blízko k objednávateľom Kuciakovej vraždy. Podľa nepotvrdených informácií tlače ju mohol objednať podnikateľ Marian Kočner, ktorý je vo väzbe pre iný prípad.

Ani odsúdenie páchateľov nebude však pre Kuciakových rodičov zadosťučinením. "Potrestať ich môžu, ale syna nám to nevráti. Ide mi skôr o to, aby sa niečo zmenilo v spoločnosti. Zatiaľ je to tak, že sa to kedykoľvek môže zopakovať. Pokiaľ sa nevyšetria všetky tie veci, na ktorých Janko pracoval, tak spokojný nebudem," uviedol Kuciakov otec.

Kuciak sa vo svojich článkoch venoval napríklad kontroverzným podnikateľom, ktorí boli v médiách označovaní za blízkych najsilnejšej vládnej strane Smer-sociálna demokracia expremiéra Roberta Fica. V nedokončenom článku zase písal okrem iného o aktivitách talianskych podnikateľov na východnom Slovensku, ktoré média spájajú s mafiou, a o väzbách jedného z nich na blízkych spolupracovníkov vtedajšieho predsedu vlády. Fico po politickej kríze vyvolanej vraždou novinára podal vlani v marci demisiu z postu premiéra.

Reportérov otec poukázal tiež na chyby v úvode vyšetrovania, keď napríklad k ohliadke tiel zastrelenej dvojice polícia neprizvala súdneho lekára, ale patológa, ktorý prednáša histológiu. Pripomenul, že jeho syn bol ešte niekoľko mesiacov pred vraždou preverovaný v policajných databázach. Podľa médií jeden vysokopostavený policajt skôr vypovedal, že Kuciakovu osobu lustrovali na jeseň 2017 na pokyn vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara, ktorý ale vydanie takéhoto pokynu poprel.

"Máme pocit, akoby sa niekto snažil zabrániť tomu, aby sa to (celé) vyšetrilo," povedal Kuciakov otec v reakcii na informácie, že vyšetrovaciemu tímu Kuciakovej vraždy bola odobraná časť spisu, ktorá sa týka plánovania smrti bývalého ministra vnútra a spravodlivosti, ďalej námestníka generálneho prokurátora a iného elitného prokurátora. Práve pri vyšetrovaní Kuciakovho prípadu vyšlo najavo, že obvinení zrejme pripravovali aj vraždu ďalších troch spomínaných osôb.

Kuciak starší povedal, že dôveru v existujúcu vládnu koalíciu absolútne nemá a vyjadrenia politikov o úspechoch krajiny mu pripomínajú obdobie normalizácie v komunistickom Československu. Kritizoval tiež expremiéra Fica za jeho výroky, že protivládne protesty po Kuciakovej vražde boli organizované zo zahraničia.

Kuciakova rodina sa postavila proti plánom samosprávy, ktorá chcela odkúpiť dom, kde novinár s priateľkou žil, a postaviť tam múzeum. "Skôr si predstavujeme, že by tam bol otvorený park. Stavba by sa zbúrala, zbúral by sa plot, vysadili sa stromčeky," povedal Kuciakov otec. Dodal, že na mieste by zostala len letná kuchyňa s vecami, ktoré zavraždená dvojica mala rada.