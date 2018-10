Kočner sa vyhrážal viacerým, polícia mlčala: Nechám mu prejsť guľku hlavou, povedal o advokátovi

V roku 2013 na polícii totiž vypovedal svedok, ktorý tvrdil, že Marián Kočner sa o Kvasnicovi v banke vyjadril, že mu nechá prejsť hlavou guľku. Kočner chcel odkúpiť pohľadávku banky, no zamestnanec mu povedal, že ďalšia komunikácia bude možná až potom, ako bude prítomný advokát Kvasnica.

"Kvasnica je arogantný hajzel, nechám mu prejsť hlavou guľku," povedal vraj vtedy Kočner. Polícia však prípad ako trestný čin neriešila. Sám Kvasnica pri týchto slovách nebol, no nepodal ani trestné oznámenie. Bol vypovedať len ako svedok po tom, čo to oznámil zamestnanec banky.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Najhoršie to bolo pre mňa preto, že to bolo hneď po tom, ako zavraždili doktora Valka. Vtedy sa hovorilo, že ho zavraždili pre výkon jeho povolania," spomína advokát. Pri výsluchu podľa vlastných slov cítil, akoby to polícia nebrala vážne. "Pripadalo mi to, akoby sa mi smiali," povedal Kvasnica.

Kočnera nevypočúvali

Marian Kočner sa vyhrážal aj zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi. V jednom telefonáte mu povedal, že bude zbierať špinu na jeho rodinu a aj naňho. Vraj skončí s písaním. Kuciak o tom napísal aj článok, dokonca podal trestné oznámenie. Polícia však dlhých 44 dní nič neriešila, dokonca si podnikateľa ani nepredvolala na výsluch. Urobila tak až potom, ako novinára zavraždili.

Marian Kočner bol jeden z prvých podozrivých po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kuciak o ňom písal pomerne často, otvoril aj kauzu Technopol, kde prišiel na to, že v nej figurujú ľudia, ktorí majú blízko ku Kočnerovi.

Zdroj: Glob.sk, Topky

Po tom, ako polícia zadržala podozrivých z vraždy novinára, vyšlo na svetlo, že objednávateľka, ktorou má by Alena Zsuzsová z Komárna, má tiež ku kontroverznému podnikateľovi blízko. Jej 15-ročná dcéra sa mala chváliť tým, že Kočner je jej krstný otec. Luxusný Mercedes, na ktorom sa vozila, dostala len tri mesiace po vražde a písaný je na firmu, v ktorej tiež figurujú ľudia spájaní s Kočnerom. Ten je momentálne vo väznici v Leopoldove, do ktorej ho previezli z justičného paláca. Obvinený je z falšovania zmeniek spolu s Pavlom Ruskom.