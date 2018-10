Kauza miliónových zmeniek: Súd zamietol námietku zaujatosti sudcu, na prípade zostane

"Spis už vrátil odvolací súd prvostupňovému Okresnému súdu Bratislava V, zákonný sudca následne zvolí ďalší procesný postup," informoval hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariána Kočner sa na súde domáha vyplatenia zmenky, pričom žalovanými v spore sú exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia.

Polícia však zadržanie zmeniek potvrdila. "Dnes, 9.októbra boli v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného poriadku vo veci vedenej proti obvinenému M. K. a spol. za obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti, vyšetrovateľom národnej jednotky finančnej polície zaistené listiny z Okresného súdu Bratislava V, významné pre účely vedeného trestného konania, ktoré budú následne podrobné znaleckému skúmaniu," informovalo Prezídium Policajného zboru.

V prípade zmeniek vedie polícia trestné konanie pre trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Kočner, ktorý je momentálne vo väzbe, zmenky pôvodne po začatí trestného stíhania vybral z trezoru Okresného súdu Bratislava V, avšak podľa medializovaných informácii sa na súd už vrátili, pričom následne ich zadržala polícia.

Pavol R. pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, "nebola by TV Markíza". Podľa Pavla Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, vinou ktorej sa televízia dostala do exekúcie. „Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila," uviedol Rusko s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia.

Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená. Spôsob, ako tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex. Tá sa nakoniec udiala tak, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok. Podmienkami vyplatenia boli predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom. „Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať," povedal Pavol Rusko.

Vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000 a splatných po 15 rokoch na súde požaduje firma Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariána Kočnera. Ten sa však momentálne nachádza vo väzbe. Polícia ho spolu s Ruskom v súvislosti so zmenkami obvinila z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Markíza počas súdnych konaní pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v rokou 2000, dlhodobo spochybňovala. Súd už v jednom konaní o zmenke v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.