Hrozivá nehoda pri natáčaní českej komédie: Tento herec sa takmer zabil!

František Němec (Zdroj: ČT)

PRAHA - Pád zo skaly bol v scenári a mal byť natočený s kaskadérom. No zrazu sa pri točení svojej časti nečakane zrútil samotný herec František Němec. V tej chvíli mu doslova išlo o život.

František Němec sa narodil 9. augusta 1943. Chodil na gymnázium a popritom pôsobil v ochotníckom divadle. Neskôr vyštudoval DAMU.

Na divadelné dosky sa postavil už počas štúdia, potom sa prepracoval aj na televízne obrazovky, kde ho vídať už od polovice 70. rokov. Zahral si vo filmoch ako Transport z ráje, Neviditelný, Ucho, Den pro mou lásku, Adéla ještě nevečeřela, Buldoci a třešně, Všichni moji blízcí, Samotáři, Očitý svědek.

Objavil sa v mnohých seriáloch, napríklad Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Nemocnice na kraji města, Sanitka, Cirkus Humberto, Dlouhá míle, Wolfgang A. Mozart, Zdivočelá země, Labyrint, Až po uši.

Květa Fialová a František Němec (Zdroj: FS Barrandov)

Jeho najznámejšou úlohou je však horolezec a člen horskej služby z komédií Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Časť nakrúcania ale herec prežil o barlách po tom, čo neplánovane spadol zo skaly.

V scenári pád síce bol, ale mal sa točiť s kaskadérom. Lenže zapracovali nevhodné podmienky. „Keď sme točili scénu na skale, bolo po daždi. Chalani po daždi na pieskovec nelezú, keď je mokrý, ale my sme to museli natočiť. A mne sa proste odtrhol úchyt,” zaspomínal si Němec po rokoch.

Našťastie bol istený a tí, čo na neho dohliadali, dostatočne duchaprítomní. „Za lano zatiahli včas. No o tú skalu som sa buchol nohami, takže som pár dní kríval. Ale točili sme ďalej,” skonštatoval herec.

František Němec a Jana Preissová (Zdroj: ČT)

Príhodu opísala vo svojej knihe aj režisérka Marie Poledňáková. „Franta padal zo sedemmetrovej výšky presne tak, ako to bolo napísané v scenári. Lenže to mal točiť kaskadér,” prezradila s tým, že tento neplánovaný pád nevyzeral vôbec dobre a herec sa mohol zabiť.

„Franta začal krívať a sanitka ho odviezla na röntgen do nemocnice. Mal škaredo vytknutý členok. Ležal tri dni s nohou vyviazanou na kladke a ja som musela prerobiť celý natáčací plán,” uviedla Poledňáková. Po prepustení z nemocnice prišiel Němec na pľac s francúzskymi barlami, no bez problémov sa pustil do zvyšnej práce.