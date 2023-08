Český herec netuší o smrti manželky: Dcéra čaká na zázrak!

Josef Laufer (Zdroj: Tv Nova)

Josef Laufer sa narodil 11. augusta 1939 vo Francúzsku. Otec bol český lekár, mama španielska zdravotná sestra. Od roku 1950 žila jeho rodina v Prahe.

Josef sa vyučil za elektrotechnika, amatérsky sa však venoval divadlu, pantomíme aj spevu. V roku 1957 sa dostal do finále speváckej súťaže Hľadáme nové talenty. Po vojenskej službe vyštudoval herectvo.

Ako uvádza TASR, už počas štúdia spolupracoval so skupinami Crystals a Olympic. Neskôr založil country skupinu Tornado, účinkoval v divadle Rokoko, v Hudobnom divadle v Karlíne, spieval s orchestrom Karla Vlacha. V roku 1969 vyšla jeho prvá LP platňa Josef Laufer '69. V 70. rokoch si založil vlastnú sprievodnú skupinu Golem.

Hral vo viacerých muzikáloch, ale aj vo filmoch. Napríklad Starci na chmelu, Noc na Karlštejně, Páni kluci, Den pro mou lásku, Panna a netvor a v sérii filmov Kameňák. Objavil sa v seriáloch Inženýrská odysea či Cirkus Humberto.

Jeho najznámejšou skladbou je Sbohem láska, já jedu dál. Na svojom konte má však viac ako desiatku albumov a kompilácií.

Okrem hereckej a speváckej profesie sa uplatnil aj ako režisér, moderátor či zabávač.

V marci 2020 podstúpil herec operáciu srdcovej chlopne, počas ktorej nešlo všetko podľa plánu a musel byť uvedený do umelého spánku.

Laufer sa zo svojho stavu čiastočne prebral po štyroch mesiacoch a odvtedy je v takzvanom vegetatívnom stave. Podľa českých médií má otvorené oči, sám dýcha a jeho srdce pracuje. Nie je však schopný sám prijímať potravu a nekomunikuje. Medzitým mu pred Vianocami 2022 zomrela manželka, kostýmová výtvarníčka Irena Greifová.

Do nemocnice za ním chodí dcéra Ester, ktorá sa v minulosti vyjadrila, že to s ním nikdy nevzdá. „Môžem vás ubezpečiť o jednom: Nestane sa, že by niekedy prebehol posledný pokus o zlepšenie jeho stavu. Nikdy sa nevzdám nádeje. Nikto na svete nemôže povedať, že sa to nemôže zlepšiť,” povedala ešte v roku 2021.

Dnes sú to tretie narodeniny, ktoré s otcom oslávi v nemocnici. „Je to také smutné. Človek by si prial, aby sa to zmenilo. Nenapadlo by mi, že tretie narodeniny v rade budeme sláviť takto. S každým blízkym, ktorého máte radi a nemôžete s jeho stavom nič urobiť, je to ťažké,” povedala pre Extra.cz v týchto dňoch.

