Kontroverzný SULÍKOV SYN sa pustil do Tomáša Tarra: Markizák zareagoval… Tak toto je TOP!

„Tento rok ma nič nefascinovalo viac, ako Tomáš Tarr," začal "mladý Sulík" ktorý potom televíznemu ženíchovi venoval rovno niekoľko príspevkov na sociálnej sieti Instagram. To, čo zrejme Filipa fascinovalo úplne najviac, bola Tomášova záľuba v nosení tielka. Nuž, pokiaľ by Filip navštevoval fitko, vedel by, že ide o pomerne bežný kus oblečenia.

No a aby toho nebolo málo, Filipovi to nedalo a kopol si aj do Tomášovej priateľky Marcely. V príbehoch uverejnil ich spoločnú snímku a neodpustil si ani štipľavý komentár. „Mám len dve otázky - 1. - Čo je toto, prosím? To už je ono, či ešte hľadáme? 2. Ako si našiel tak skvelých ľudí, že si môžeš dať rok dovolenku od svojho miliónového biznisu?" napísal Sulík, ktorý si zrejme neuvedomil ani absolútny základ, že pokiaľ už človek rozbieha nejaký ten biznis, bolo ideálne zvládať aspoň písanie čiarok či interpunkciu.

No a k celej tejto kauze sme, samozrejme, oslovili aj samotného Tomáša Tarra. A jeho reakcia hovorí za všetko. „Kto? A to kto je?" povedal pre Topky.sk prekvapený Tomáš. Keď sme mu následne vystvetlili, o koho ide, neskrýval pobavenie, no zároveň dal jasne najavo že obdobné komentáre neberie úplne vážne... „Aha, no ja som o ňom ešte nikdy nepočul. A teda sa asi k tomu ani neviem a nechcem vyjadriť," dodal Tomáš na dresu Filipa Sulíka.

