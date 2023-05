Tajomstvo českého speváka: Otec bol tajný agent!

PRAHA - Spevák Ivan Hlas je známy najmä vďaka hitu Na kolena. A život aj jeho párkrát na tie kolená dostal. Začalo to už v detstve, keď nemal dobrý vzťah so svojím prísnym otcom. Len pomerne nedávno prezradil, že išlo v podstate o tajného agenta.

Ivan Hlas sa narodil 10. mája 1954. Mal troch súrodencov a pomerne prísneho otca. „Tam bol ten autoritatívny otec a také to zadupávanie osobnosti. Mám pocit, že som tým poznamenaný doteraz. Otec bol príšerný,” uviedol v programe 13. komnata.

Mal na nich vraj veľmi vysoké nároky a ukričané scény boli u nich časté. Okrem toho syna vraj často ťahal z postele aj o druhej v noci, keď si bol posedieť s kolegami, a vyžadoval od neho, aby im hral na gitare. Zároveň bol pre svoje deti akousi tajomnou postavou. „On bol presvedčený komunista, aj keď ho vyhodili v roku 1969 z práce a mamu kvôli nemu tiež. Ja napríklad vôbec neviem, čo robil,” uviedol pred kamerami.

Následne hľadal pomoc u svojej manželky, či má teda o tejto téme hovoriť. „Bol štátny zamestnanec, bol v kontrarozviedke, ale nie v tej miestnej, ale cestoval veľa von. My sme ho napríklad dva – tri roky nevideli. Ja tu nemám dokončenú prvú triedu, to sme boli za ním v Afrike s bratmi, sestru si tu nechali ako rukojemníčku. Tieto veci nemám prebraté a asi nikdy mať nebudem, lebo otec zomrel a nestihol som sa ho na to spýtať. A dosť ma to mrzí. Ja si myslím, že preto bol taký nervózny, lebo zistil, že slúži zlej veci. On si to sám odpálil v tom 69. roku, keď ho vyhodili z práce a z tej strany. Ja som hrozne rád, že som po maminke,” prezradil Hlas.

Chodil do ľudovej školy umenia, kde sa učil hrať na gitare. Prvé krčmové vystúpenie absolvoval ako 15-ročný. V roku 1968 založil školskú skupinu The Mice a v roku 1971 kapelu Žízeň. Neskôr to boli zoskupenia Navi Papya, Továrna a Ivan Hlas, Nahlas. Hral aj s kapelou Yo Yo Band.

Preslávil sa hlavne vďaka piesňam k filmu Šakalí léta, tou najpopulárnejšou bola Na kolena. V roku 1993 vďaka tomu dostal Českého leva za najlepšiu hudbu. Získal aj cenu Anděl ako najlepší spevák.

Ivan Hlas je druhýkrát ženatý a má 5 detí.