V mini zoo pri Žiline usmrtili po tragédii dve zvieratá: Podobný osud hrozí aj ďalším!

Chov zvierat bol podľa neho schválený do roku 2019. "Potom majiteľ znovu požiadal o schválenie. Ale vzhľadom na to, že chovateľské podmienky nevyhovovali, dodnes táto prevádzka nie je schválená," uviedol Bíreš. Doplnil, že v objekte zostalo ďalších 16 tigrov a levov. "Rozhoduje sa o ďalšom postupe. Naozaj nemôže existovať takéto chovateľské prostredie. Buď dôjde k predaju zvierat do iných chovateľských zariadení doma a v zahraničí, ktoré spĺňajú podmienky, alebo budeme musieť riešiť niektoré zvieratá aj radikálne. Pretože pokiaľ sa takáto tragická situácia stane, väčšinou sa môže pud mäsožravca v rôznom období zopakovať," upozornil minister.

Povinnosti podľa neho zanedbal v prvom rade chovateľ, pretože je zodpovedný za chovateľské podmienky držania zvierat. "A následne Regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá to kontroluje," skonštatoval minister pôdohospodárstva s tým, že situáciu dá preveriť. Inšpektorát životného prostredia Žilina vykonával v zariadení kontroly na úseku ochrany exemplárov (CITES) v rokoch 2014, 2016, 2017, 2019 a 2020. "Naši inšpektori v preverovanom subjekte nezistili porušenia s predpismi CITES," povedal hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Dávid Vido. Dodal, že žilinský inšpektorát zároveň uložil ranču v roku 2014 pokutu za nezákonné používanie názvu ZOO.

Na Slovensku je podľa SIŽP zakázaná držba a predaj veľkých mačkovitých šeliem. Výnimky platia iba pre špeciálne zariadenia ako zoo, rehabilitačné stanice či záchytné strediská, ktoré majú na chov povolenie. "Súkromní chovatelia veľkých mačkovitých šeliem ich môžu vďaka novele zákona už iba dochovať, nemôžu s nimi v rámci SR obchodovať a zároveň ich nemôžu poskytnúť ani na rozmnožovanie," priblížil Vido s tým, že cieľom opatrení je zamedziť obchodovaniu s týmito zvieratami. Polícia i zdravotní záchranári boli privolaní v utorok na ranč v Žiline po tom, ako sa muž - ošetrovateľ nevrátil z výbehu exotických šeliem. Záchranári našli na mieste časti ľudského tela. Presnú príčinu smrti určí podľa polície až pitva.